Полицейские задержали подозреваемую в краже украшений на 12 млн рублей из ювелирного магазина в Уфе

22-летнюю Карину М. арестовали по решению суда по обвинению в краже в особо крупном размере. Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

Полицейские нашли и задержали 22-летнюю продавщицу ювелирного магазина, похитившую драгоценности в Уфе на более чем 12 млн рублей.

20 ноября стало известно о пропаже золотых украшений с бриллиантами из магазина «Ювелирцентр», расположенном в ТРЦ «Мега» в Уфе. Под подозрение сразу же попала 22-летняя продавщица Карина М. Сама девушка родом из города Дзержинска, что в Нижегородской области, а в башкирскую столицу она приехала на заработки.

Прибывшие утром на вызов сотрудники МВД по Башкирии обследовали место преступления, изучили записи с камер наблюдения и выяснили, что девушка прямо перед закрытием, 19 ноября, собрала с витрины дорогие украшения в коробки и вынесла их. По предварительной версии сумма ущерба составила более 12 млн рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по краже в особо крупном размере, а девушку объявили в розыск.

Обвиняемая в краже золота и бриллиантов на более чем 12 млн рублей была найдена в родном городе Дзержинск в Нижегородской области. Фото: соцсети

В тот вечер Карина М. сначала прибыла на съемную квартиру на такси, а затем уехала на автомобиле серого цвета в неизвестном направлении. Все произошло буквально в считаные часы: камеры наружного наблюдения засняли ее, когда она выходила из подъезда дома около 23:00.

Сегодня, 25 ноября, стало известно, что Карину нашли в родном городе Дзержинске Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили ее местонахождения и задержали. Накануне девушку доставили в Уфу, где Кировский районный суд заключил ее под стражу.

По данным полиции, похищенные ювелирные украшения все еще не найдены. Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

По данным стражей порядка, похищенных золотых украшений с собой у Карины не было. Как отметили в МВД по Башкирии, на данный момент расследование уголовного дела в отношении девушки продолжается, ведется поиск и похищенных драгоценностей.

Напомним, ранее высказывалась версия о том, что Карина М., пользуясь положением старшего продавца, отпустила коллег домой пораньше, а сама «обчистила» витрины с золотыми украшениями и драгоценными камнями.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2019 году на всю страну прогремела история кассирши Луизы Хайруллиной, работавшей в одном из банков в башкирском городе Салавате. В конце мая она вынесла из банка около 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем Маратом и двумя маленькими детьми. Через полтора месяца семью нашли в Казани на съемной квартире.

Фигурантами уголовного дела стали оба супруга, а деньги тогда так и не нашли. По словам Марата Хайруллина, он все проиграл на тотализаторах и в электронном казино. В сентябре 2020 года преступная пара предстала перед судом. Луизу приговорили к пяти годам лишения свободы, а ее супруга к шести.

В июле 2019 года «подвиг» Луизы повторила кассирша банка в Уфе. 39-летняя Лиля Азнабаева вынесла по частям 6,5 млн рублей и.. пришла домой. Там ее и задержали на следующий день стражи порядка. В итоге, суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы.