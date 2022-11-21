Отпустила коллег пораньше! В Уфе продавщица ювелирного пропала с бриллиантами и золотом на 14 миллионов

Ранее продавщица ювелирного магазина судима не была. Фото: соцсети

22-летняя Карина М. вынесла из «Ювелирцентра» в ТЦ «Мега» в Уфе товара на 14 млн рублей и скрылась - ситуацию прокомментировали в МВД.

19 ноября продавщица ювелирного магазина в Уфе, воспользовавшись тем, что осталась в помещении одна перед закрытием, собрала украшения в несколько коробок и исчезла. По предварительным данным, Карина М. вынесла из «Ювелирцентра» бриллианты и золото, закрыла магазин и уехала на съемную квартиру. Но там девушка задерживаться не стала и вскоре скрылась.

По одной из версий, Карина работала в магазине старшим продавцом и открывала его по утрам, а вечером закрывала. В день «Х» она отпустила подчиненных, сложила ювелирку в две небольшие коробки, спокойно закрыла «Ювелирцентр» и уехала домой на такси с чужими украшениями.

Камеры у подъезда Карины засняли, что уже в 23:00 девушка вышла из дома, села в автомобиль серого цвета и скрылась в неизвестном направлении.

Карина М. работала старшим продавцом в ювелирном магазине и сама закрывала его по окончании рабочего дня. Фото: соцсети

Когда пропажа обнаружилась, сотрудники полиции осмотрели сначала ювелирный салон, а потом нагрянули в квартиру к Карине. Но ее там уже не было.

Ситуацию прокомментировали в МВД по Башкирии. По данным пресс-службы ведомства, на данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Расследование ведут стражи порядка из Отдела полиции №9.

- Полиция ведет розыск подозреваемой, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным телеграм-канала SHOT, стоимость похищенных украшений составила 14 млн рублей.

По предварительным данным, девушка вынесла ювелирные изделия на сумму порядка 14 млн рублей. Фото: соцсети

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Такой случай кражи в особо крупном размере в Башкирии далеко не первый. В конце мая 2019 года кассирша банка в городе Салават Луиза Хайруллина вынесла около 25 млн рублей и исчезла вместе со всей семьей. Через полтора месяца ее вместе с детьми и супругом Маратом нашли в Казани и задержали. В сентябре 2020 года семья Хайруллиных предстала перед судом.

Тогда Луизу и Марата Хайруллиных признали виновными в краже в особо крупном размере и приговорили к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. По словам отца семейства, все деньги он проиграл на тотализаторах и в электронных казино.

Чуть позднее, в июле 2019 года, «подвиг» Луизы Хайруллиной совершила другая кассирша в одном из банков в Уфе. 39-летняя Лилия Азнабаева по частям вынесла 6,5 млн рублей, но в отличие от жительницы Салавата, она скрываться не стала.

Ее задержали в собственной квартире на следующий же день после того, как она вынесла последний миллион рублей. В итоге, суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.