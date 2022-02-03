В Уфе на бездомную собаку за 14 дней должны тратить больше одного МРОТ. Объясняем, почему псы продолжают пугать людей

За прошлый год в Уфе отловили и стерилизовали более 5 тысяч бездомных собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Который день не утихает эхо истории с нападением своры бездомных собак на мальчика во дворе многоэтажки по улице Айская в Уфе. К счастью, в тот день школьнику повезло: рядом вовремя оказался местный дворник и отогнал агрессивных животных. После этого резонансного случая следователи СКР по Башкирии начали проверку местных чиновников на халатность, а в уфимской мэрии пообещали «усилить» работу по отлову безнадзорных собак.

Недавно в Башкирии был принят закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому безнадзорных собак запрещено усыплять. Их необходимо отлавливать, прививать и обрабатывать от паразитов, стерилизовать и выпускать обратно на волю. В том случае, если пес остается агрессивным даже после кастрации, то его должны пожизненно содержать в приюте.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ОТЛОВОМ

«КП-Уфа» выясняла, сколько стоит отлов и содержание одной собаки. Данные были опубликованы в карточке госконтракта, который заключили с организациями по отлову. На данный момент в Уфе их две - ИП Михайлов и ООО «Актив». Они заключили с мэрией контракты до конца 2023 года. По условиям договоров, оба исполнителя по итогу получат по 23,8 млн рублей за два года. Итого, получается, что бюджет башкирской столицы на отлов безнадзорных животных (а туда входят не только собаки, но и кошки – Ред.) на 2022 год составляет чуть меньше 24 млн рублей.

И так, по условиям контракта, два подрядчика должны выезжать по заявкам жителей и отлавливать бездомных собак. Причем делать они это должны гуманно – с помощью снотворного, которое не навредит животному. Затем собаку везут в специальный приют, прививают от бешенства, кастрируют и чипируют, а также содержат в течение 14 дней – это карантин. После этого ее должны отвезти обратно на то место, откуда приняли.

Содержание одной собаки в приюте по условиям контракта должно обходиться примерно в 18,2 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТРАННЫЕ ЦИФРЫ

В контракте, который город заключил с ИП Михайловым четко расписаны все затраты на отлов и содержание одной бездомной собаки. Если будет соблюдаться 14-дневный период нахождения пса в приюте, то все затраты на ее обработку, стерилизацию и так далее должны составлять не менее 18262 рубля.

По данным уфимской мэрии, за 2021 год в городе отловили 5623 собаки, а за январь 2022 года – 187. Можно подсчитать, что за прошлый год минимальные затраты на отлов и содержание бездомных собак должны были составить примерно 102,68 млн рублей. Проще говоря, более чем в 4 раза больше, чем вообще было заложено на эти цели в бюджете Уфы. Здесь либо мы неправильно посчитали стоимость содержания одной собаки, что маловероятно, либо кто-то не очень придерживался условиям контракта.

ПРИЮТ ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ

Сейчас приюты для отловленных бездомышей содержат частники, в том числе, сами организации по отлову. Но в скором времени в Уфе должен появиться государственный приют для брошенных четвероногих. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии, строить его будут в Новых Черкассах. Согласно проекту, в приют будет рассчитан на 500 животных – 300 собак и 200 кошек.

- На сегодняшний день проектная документация прошла государственную экспертизу, по ней получены положительные экспертные заключения. В настоящее время решается вопрос финансирования строительно-монтажных работ, - подчеркнули в пресс-службе уфимской мэрии.