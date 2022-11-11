Даже не успел позвать на помощь! Чем закончилась история из глубинки Башкирии, где бродячие псы растерзали дошкольника

Свора собак набросилась на ребенка и мгновенно растерзала его Фото: "КП" Архив

В Учалах суд признал виновным бывшего главу Сафаровского сельсовета, где весной прошлого года свора бродячих собак растерзала ребенка, в преступной халатности. По мнению суда, именно беспечность чиновника стала причиной смерти ребенка.

Напомним, эта жуткая история произошла 17 апреля 2021 года. 4-летний малыш отправился кататься на велосипеде по улице Школьной в селе Сафарово, когда на него набросилась свора собак. Самое ужасное, что среди псов были не только бродячие барбосы, но и домашние собаки, которых хозяева просто не удосужились привязать.

- Люди берут щенков, как игрушку для детей, а потом, когда они подрастают, выкидывают. Многие не держат собак на привязи»: те возле ворот ходят, как бесхозные, и кидаются на людей, - рассказывали очевидцы трагедии.

Все произошло практически мгновенно, ребенок даже не успел позвать на помощь. Его обглоданные останки нашла неподалеку на поле местная жительница.

Сразу после трагедии главу Сафаровского сельсовета отправили под арест. Фото: СК РБ

ЗАВАЛИВАЛИ ПРОСЬБАМИ РАЗОБРАТЬСЯ С БРОДЯЧИМИ ПСАМИ

Сразу же после трагедии местные жители начали вспоминать, что не раз жаловались главе сельсовета на стаю беспризорных собак, которая бегает по селу, наводя ужас на сафаровцев. У кого-то псы загрызли кошку, у кого-то – домашнюю птицу, а родителям пришлось провожать детей в школу, чтобы те не стали жертвой псов. С сентября 2020 по апрель 2021 года сельчане буквально заваливали главу сельсовета обращениями, но чиновник их просто игнорировал и не принимал никаких мер – не обращался в специализированные организации по отлову безнадзорных собак. И это несмотря на то, что у администрации Учалинского района, был заключен с ними контракт.

В итоге следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Халатность, приведшая по неосторожности гибель человека». Чиновника заключили под стражу, а недавно состоялось судебное заседание, где его признали виновным и приговорили к 1,5 годам лишения свободы – правда, только условно, а также к 2 годам ограничения свободы. Вот только сам мужчина так и не признал свою вину и остался крайне недоволен приговором. Последний, к слову, еще не вступил в законную силу.

В свою очередь, с приговором не согласились и в следственном комитете республики.

- Следственное управление полагает чрезмерно мягким назначенное наказание, в связи с принимаются меры к обжалованию вынесенного приговора, - заявили в ведомстве.

При этом следователи внесли представление в адрес главы Учалинского района, который теперь должен озаботиться дополнительными мерами по приему заявок на отлов бродячих собак и следить за их исполнением. Вся информация о принятых мерах, в свою очередь, была доложена главе Башкирии Радию Хабирову.