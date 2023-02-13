Роженицу из Башкирии, выбросившую чужого ребенка из окна роддома, отправили на принудительное лечение

За пару дней до родов Алису выписали из клиники, где она лечилась от тяжелой депрессии. Фото: соцсети

Летом 2021 года вся Башкирия обсуждала шокирующую новость, произошедшую в одном из роддомов Стерлитамака. Тогда 29-летняя Алиса М. (имена здесь и далее изменены – Ред.), которая сама недавно родила дочь, неожиданно выкинула из окна на третьем этаже новорожденного младенца своей соседки. От полученных травм малыш скончался на месте. Что стало причиной такого поступка и какое наказание понесла женщина, выясняла «Комсомолка».

УМОЛЯЛА ДАТЬ УВИДЕТЬ НОВОРОЖДЕННУЮ ДОЧЬ

Алиса М. родилась в Миякинском районе и с самого детства мечтала стать врачом. Мечта молодой женщины осуществилась: в 2015 году она окончила медицинский вуз по специальности «Лечебное дело» и начала работать по специальности. В Уфе Алиса встретила своего будущего мужа, а после рождения первого ребенка решила вернуться в родное село, где работала в местной поликлинике врачом-терапевтом.

Все изменилось, когда женщина забеременела во второй раз. Знакомые и коллеги отмечали, что Алиса стала нервной и раздражительной, у нее появились странности в поведении. Дошло до того, что женщину даже отправили на лечение в психоневрологический диспансер, но за пару дней до родов выписали в связи с «улучшением состояния». В выписке врачи сделали вывод, что Алиса не представляет никакой опасности для окружающих.

Странности в поведении у Алисы появились во время второй беременности. Фото: соцсети

16 августа Алисе провели кесарево сечение, после чего ее отправили в палату для восстановления. В этой же палате приходила в себя после родов и 34-летняя жительница Стерлитамака Виктория И. Женщина была очень счастлива: они с супругом решились на третьего ребенка, и хотя беременность протекала довольно тяжело, на свет появился очаровательный и совершенно здоровый мальчик. В тот роковой день Виктория буквально на пару минут отлучилась из палаты, оставив малыша в кувезе, а когда вернулась – ее мальчика уже не было, а соседка с совершенно отрешенным видом стояла возле распахнутого настежь окна…

В отношении Алисы следователи немедленно возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка» и отправили ее в лечебное учреждение. Казалось, к тому моменту роженица пришла в себя и даже со слезами умоляла не арестовывать ее и дать увидеться с дочерью. Тем не менее, объяснить свой поступок женщина так и не смогла, потому что якобы не помнила момент случившегося.

В итоге судебно-медицинская психиатрическая экспертиза выявила, что из-за психического расстройства женщина не отдавала себе отчет в своих действиях. Верховный суд Башкирии принял решение отправить Алису на принудительное лечение в клинику, где она находится до сих пор. Новорожденную дочь забрал супруг Алисы, который теперь заботится и воспитывает двух малолетних детей.

ПРОСТИЛА УБИЙЦУ И НАШЛА В СЕБЕ СИЛЫ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Почти сразу после трагедии мать убитого младенца опубликовала в соцсетях трогательный пост, где называла случившееся «самым страшным и кошмарным днем» в ее жизни. Виктория И. вспоминала, как был счастлив ее муж, узнав о том, что снова вскоре станет отцом, как радовались старшие дети новости о братике. Тем не менее, Виктория сразу подчеркнула, что не будет подавать в суд на роддом, поскольку не держит зла и прощает всех: и врачей, и «невменяемую женщину», которая убила ее малыша.

Виктория И. нашла в себе силы простить убийцу ее маленького сына и жить дальше ради старших детей. Фото: соцсети

- Я все равно считаю себя мамой троих детей. Просто один мой ребенок живет у меня в сердце. Теперь мы будет жить сильно и счастливо, и в огромной любви, ради нашего малыша, - написала тогда женщина.

С момента жуткой трагедии прошло уже почти 1,5 года. Виктория смогла найти в себе силы жить ради своих старших сыновей и супруга. Вместе с детьми они часто путешествуют и стараются радоваться жизни. О случившемся женщина предпочитает не говорить, чтобы не бередить рану, но иногда в ее соцсетях появляются посты, где она признается, что накатывают грустные воспоминания.