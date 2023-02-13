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Происшествия13 февраля 2023 13:08

Роженицу из Башкирии, выбросившую чужого ребенка из окна роддома, отправили на принудительное лечение

Женщина совершила жуткий поступок сразу после кесарева сечения
Инга НОВИЦКАЯ
За пару дней до родов Алису выписали из клиники, где она лечилась от тяжелой депрессии. Фото: соцсети

За пару дней до родов Алису выписали из клиники, где она лечилась от тяжелой депрессии. Фото: соцсети

Летом 2021 года вся Башкирия обсуждала шокирующую новость, произошедшую в одном из роддомов Стерлитамака. Тогда 29-летняя Алиса М. (имена здесь и далее изменены – Ред.), которая сама недавно родила дочь, неожиданно выкинула из окна на третьем этаже новорожденного младенца своей соседки. От полученных травм малыш скончался на месте. Что стало причиной такого поступка и какое наказание понесла женщина, выясняла «Комсомолка».

УМОЛЯЛА ДАТЬ УВИДЕТЬ НОВОРОЖДЕННУЮ ДОЧЬ

Алиса М. родилась в Миякинском районе и с самого детства мечтала стать врачом. Мечта молодой женщины осуществилась: в 2015 году она окончила медицинский вуз по специальности «Лечебное дело» и начала работать по специальности. В Уфе Алиса встретила своего будущего мужа, а после рождения первого ребенка решила вернуться в родное село, где работала в местной поликлинике врачом-терапевтом.

Все изменилось, когда женщина забеременела во второй раз. Знакомые и коллеги отмечали, что Алиса стала нервной и раздражительной, у нее появились странности в поведении. Дошло до того, что женщину даже отправили на лечение в психоневрологический диспансер, но за пару дней до родов выписали в связи с «улучшением состояния». В выписке врачи сделали вывод, что Алиса не представляет никакой опасности для окружающих.

Странности в поведении у Алисы появились во время второй беременности. Фото: соцсети

Странности в поведении у Алисы появились во время второй беременности. Фото: соцсети

16 августа Алисе провели кесарево сечение, после чего ее отправили в палату для восстановления. В этой же палате приходила в себя после родов и 34-летняя жительница Стерлитамака Виктория И. Женщина была очень счастлива: они с супругом решились на третьего ребенка, и хотя беременность протекала довольно тяжело, на свет появился очаровательный и совершенно здоровый мальчик. В тот роковой день Виктория буквально на пару минут отлучилась из палаты, оставив малыша в кувезе, а когда вернулась – ее мальчика уже не было, а соседка с совершенно отрешенным видом стояла возле распахнутого настежь окна…

В отношении Алисы следователи немедленно возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка» и отправили ее в лечебное учреждение. Казалось, к тому моменту роженица пришла в себя и даже со слезами умоляла не арестовывать ее и дать увидеться с дочерью. Тем не менее, объяснить свой поступок женщина так и не смогла, потому что якобы не помнила момент случившегося.

В итоге судебно-медицинская психиатрическая экспертиза выявила, что из-за психического расстройства женщина не отдавала себе отчет в своих действиях. Верховный суд Башкирии принял решение отправить Алису на принудительное лечение в клинику, где она находится до сих пор. Новорожденную дочь забрал супруг Алисы, который теперь заботится и воспитывает двух малолетних детей.

ПРОСТИЛА УБИЙЦУ И НАШЛА В СЕБЕ СИЛЫ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Почти сразу после трагедии мать убитого младенца опубликовала в соцсетях трогательный пост, где называла случившееся «самым страшным и кошмарным днем» в ее жизни. Виктория И. вспоминала, как был счастлив ее муж, узнав о том, что снова вскоре станет отцом, как радовались старшие дети новости о братике. Тем не менее, Виктория сразу подчеркнула, что не будет подавать в суд на роддом, поскольку не держит зла и прощает всех: и врачей, и «невменяемую женщину», которая убила ее малыша.

Виктория И. нашла в себе силы простить убийцу ее маленького сына и жить дальше ради старших детей. Фото: соцсети

Виктория И. нашла в себе силы простить убийцу ее маленького сына и жить дальше ради старших детей. Фото: соцсети

- Я все равно считаю себя мамой троих детей. Просто один мой ребенок живет у меня в сердце. Теперь мы будет жить сильно и счастливо, и в огромной любви, ради нашего малыша, - написала тогда женщина.

С момента жуткой трагедии прошло уже почти 1,5 года. Виктория смогла найти в себе силы жить ради своих старших сыновей и супруга. Вместе с детьми они часто путешествуют и стараются радоваться жизни. О случившемся женщина предпочитает не говорить, чтобы не бередить рану, но иногда в ее соцсетях появляются посты, где она признается, что накатывают грустные воспоминания.

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