Психически нестабильная, работала с детьми: что известно о женщине из Башкирии, которая выбросила чужого ребенка в окно роддома

Женщина долгое время проработала педиатром Фото: Соцсети

Стали известны подробности жизни женщины из Башкирии, которая выбросила чужого малыша из роддома в Стерлитамаке.

По данным РИА ФАН, подозреваемой в убийстве новорожденного оказалась 29-летняя Алиса Б. (имя изменено - Ред) «КП-Уфа» удалось выяснить, чем занималась, и где работала женщина до того, как совершила жуткий поступок на глазах мамы чужого ребенка.

РАБОТАЛА С ДЕТЬМИ

Оказалось, что женщина сама напрямую связана с медициной. Она закончила учебное заведение по специальности «Лечебное дело», и с 2015 года начала работать (в том числе, в крупнейшей детской больнице Башкирии - Ред). Вскоре Алиса встретила супруга и сама стала мамой. Позже она переехала в родное для себя село в Миякинском районе Башкирии и продолжила работать по специальности. Примечательно, что там Алиса трудилась педиатром – к ней постоянно приводили малышей.

У матери-убийцы уже был ребенок

Все изменилось во время следующей беременности Алисы. В конце срока у нее стали проявляться странности в поведении. Дошло до того, что женщину поставили на учет в психдиспансер, но за день до дня родов Алису выписали. В итоге ее малыш появился на свет путем кесарева сечения в роддоме Стрелитамака в минувшую пятницу, 13 августа.

Спустя три дня, 16 августа, Алиса подойдет к ребенку женщины, которая лежала с ней в одной палате, схватит его и выбросит из окна третьего этажа. К сожалению, малыш этого не переживет.

Сейчас с матерью-убийцей работают стражи порядка. По всей видимости, в момент совершения преступления женщина не до конца осозновала, что она делает. По факту убийства малолетнего в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. Расследование также взяли на контроль в прокуратуре республики.