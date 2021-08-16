Жительница Башкирии выкинула в роддоме из окна новорожденного: младенец скончался

Трагедия произошла в стерлитамакском перинатальном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая трагедия произошла сегодня, около 6 вечера, в Стерлитамакском перинатальном центре. Там 29-летняя роженица выкинула из окна на третьем этаже чужого новорожденного ребенка – от полученных травм младенец скончался на месте.

Как рассказали в региональном следственном комитете, женщина только что перенесла кесарево сечение. После операции она находилась в палате вместе с другой роженицей, а также детьми, которые находились в кувезах. По неизвестной пока причине женщина взяла на руки чужого младенца, подошла вместе с ним к окну и бросила малыша вниз. Никто из находившихся в палате не успел отреагировать и остановить неадекватную роженицу.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», роженица ранее проходила лечение в психоневрологическом диспансере, но была выписана в связи с улучшением психического состояния. Ее собственный ребенок пока изолирован, а с женщиной работают следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. С подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в региональном Следкоме.

Расследование резонансного убийства находится на контроле у руководства следственного управления республики.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.