Мать смогла простить убийцу: что известно о смерти малыша в башкирском роддоме спустя три дня

Для Виктории и ее мужа это был третий и очень долгожданный малыш. Фото: соцсети

34-летняя жительница Стерлитамака, сына которой выкинула в окно роддома соседка по палате, наконец, поделилась своими переживаниями и рассказала, как смогла пережить самое страшное горе в своей жизни. Женщина опубликовала самый «важный и искренний пост» в соцсетях, где заявила, что они с мужем «не держат зла и всех прощают».

«САМЫЙ СТРАШНЫЙ И КОШМАРНЫЙ ДЕНЬ»

Виктория И. поступила в перинатальный центр в 18 августа на плановое кесарево сечение. Молодая женщина воспитывала двух старших сыновей, работала хореографом в школе танцев, но с мужем они давно мечтали о третьем ребенке.

— Это был очень долгожданный малыш и для нас с мужем, и для наших детей, чтобы преумножить любовь и счастье в нашей семье. Старшие детки ещё в животике начали называть малыша Володей, - вспоминает Виктория.

Женщина вспоминает, что очень волновалась из-за предстоящей операции – сказывались проблемы с сосудами и непереносимость наркоза, поэтому была очень счастлива, когда ее абсолютно здоровый малыш появился на свет.

Женщина успела сделать первое и единственное фото своего сына. Фото: соцсети

- В реанимации со мной лежали ещё 3 женщины с детьми. Я так счастлива была, звонила по ватсапу и показывала мужу и детям нашего малыша. А дальше по истечению трагических обстоятельств мы его потеряли, - с болью вспоминает Виктория. — Это был самый страшный и кошмарный день в нашей жизни. С мужем мы прожили все, что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание. Мы рыдали и не спали вообще… А потом мы поняли, что за такой короткий период наш Володя научил нас ценить и любить ещё больше. И его, и друг друга, и детей наших, и вообще жизнь. Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем. Потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить.

Женщина признается, что она все равно будет мамой троих детей, просто один из них будет жить в сердце. Виктория рассказала, что они уже похоронили своего мальчика, и пообещала, что несмотря ни на что они будут жить с семьей в любви и гармонии – ради своего Володи.

«НЕ ОПАСНА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ»

Напомним, эта жуткая трагедия произошла в минувший понедельник в Стерлитамаке. В городском перинатальном центре 29-летняя роженица, едва отойдя от наркоза после кесарева сечения, взяла на руки чужого младенца, подошла к окну и выбросила его с третьего этажа. Все произошло за считанные секунды, пока мать мальчика отлучилась в уборную. Малыша пытались реанимировать, но бесполезно – новорожденный мальчик скончался.

Впервые странности в поведении Алисы появились во время декрета. Фото: соцсети.

Неадекватной роженицей оказалась 29-летняя уроженка села Мияки Алина А. У женщины уже есть старший ребенок, а до самых родов она работала участковым терапевтом в местной больнице, а также проходила практику на педиатра в одной из клиник. Коллеги отзываются об Алине, как об ответственном человеке и не припоминают, чтобы во время работы она вела себя как-то странно. Первыми изменения в поведении дочери заметили родители, которые и уговорили Алину лечь до родов в психоневрологический диспансер. Оказалось, что молодая женщина страдает тяжелой депрессией – в клинике она пробыла до самых родов. В выписке врачи поставили заключение, что Алина не опасна для окружающих.

«Я ХОЧУ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА»

В итоге в отношении 29-летней Алины А. следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Контроль, ход и результаты расследование дела взяла на контроль республиканская прокуратура. Женщину отправили в психоневрологический диспансер, где, по решению суда, она проведет ближайшие два месяца с охраной у палаты. Сама Алина во время выездного избрания меры пресечения заявила, что очень хочет увидеть своего малыша и попросила не арестовывать ее. На вопрос следователей, зачем она расправилась с чужим ребенком, Алина не смогла ничего ответить. Малыш женщины пока остается в больнице, после чего его передадут родственникам сельчанки.

У Алисы тоже есть старший ребенок. Теперь мужу женщины предстоит в одиночку растить двоих детей. Фото: соцсети

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Поставить диагноз тут предстоит специалистам. Скорее всего, это было временное помешательство, которое нередко возникает особенно в непростой с гормональной точки зрения период, как сразу после родов. Можно только предполагать, что творилось в голове у женщины в момент преступления. Скорее всего, это не было сознательным решением. Люди часто не принимают во внимание силу своих бессознательных импульсов, силу гормонов. Так уж получилось, что сознательная часть человека возникла не так уж давно по эволюционным меркам. Учёные всё ещё далеки от понимания, что это такое, в принципе, а люди далеки от сознательного управления собой, - объясняет психолог Алиса Курамшина.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования Виктории И. и ее близким.