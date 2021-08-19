Мать из Башкирии, ребенка которой из окна роддома выбросила соседка по палате, поделилась личным

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Мать, новорожденного ребенка которой из окна роддома в Башкирии выбросила соседка по палате, высказалась о своей трагедии. Виктория И. написала «самый важный и искренний» пост на своей странице в соцсетях. Она заявила, что прощает всех: и врачей, «и эту невменяемую женщину», которая убила ее малыша.

– 16 августа путём кесарева сечения я родила нашего третьего малыша [у Виктории есть еще два сына]. Это был очень долгожданный малыш и для нас с мужем и для наших детей – так хотели третьего ребёнка. Чтобы преумножить любовь и счастье в нашей семье. Я очень переживала, как пройдёт операция. Я знала, что я рискую, так как у меня слабые сосуды и непереносимость наркоза. И, в общем-то, как и думала, мне было очень плохо, и я практически была на грани, – написала Виктория.

По ее словам, во время родов ей казалось, что она «может умереть» – но очень хотела жить и просто терпела и дышала. Женщина выразила благодарность врачам, которые «все сделали хорошо». После операции ее перевели в реанимацию.

– А дальше нас перевели в реанимацию. Там со мной лежали ещё 3 женщины с детьми .Я так счастлива была, звонила по ватсапу и показывала мужу и детям нашего малыша .Старшие детки ещё в животике начали называть малыша. Они очень обрадовались и поехали отмечать этот день в Парк Гагарина. А дальше по истечению трагических обстоятельств мы потеряли малыша, – продолжила женщина.

Она призналась, что не хочет подробно описывать события того злополучного дня 16 августа, когда соседка по палате выбросила ее вот только что рожденного малыша. Виктория сказала, что «это был самый страшный и кошмарный день» для ее семьи.

– За те дни, которые нам с мужем пришлось оставаться в роддоме, так как я была на лечении мы прожили всё ,что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще. А потом мы поняли ,что за такой короткий период наш [малыш] научил нас ценить и любить ещё больше .И его ,и друг друга ,и детей наших ,и вообще жизнь .Мы не держим зла и всех прощаем :и роддом ,и врачей и эту невменяемую женщину ,которая лежала со мной в реанимации, – рассказала Виктория.

Она заявила, что семья не будет писать заявление в суд, потому что «зло злом не победить». Женщина сказала, что счастлива, так как успела сделать на память одну фотографию своего новорожденного ребенка. Вчера, 18 августа, семья простилась с малышом, а сегодня, 19 августа, у Виктории и ее супруга годовщина свадьбы. Женщина добавила, что «все равно» считает себя мамой троих детей – «просто один мой ребёнок живёт у меня в сердце. Теперь мы будет жить сильно и счастливо, и в огромной любви, ради нашего [ребенка]». На этом текст Виктории закончился.

Напомним, трагедия в стенах роддома башкирского города Стерлитамака случилась вечером 16 августа. Находясь в общей палате на третьем этаже, одна из рожениц взяла новорожденного ребенка Виктории и выбросила его в окно. Это случилось, когда мама малыша отошла в туалет. Новорожденный при падении получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Практически сразу после происшествия стало известно, что убившая младенца женщина незадолго до инцидента была пациенткой психоневрологического диспансера. Против нее возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего. Накануне ей избрали меру пресечения.