Торин — это больше чем собака! Бордер-колли из Башкирии спас из-под руин домов в Турции уже пять человек

Фото: Надежда Отвесова

После серии мощных землетрясений большая часть Турции превратилась в руины. Под завалами остались тысячи людей, и местные спасатели просто не справляются с огромным количеством вызовов. Башкирия стала первым российским регионом, которая отправила своих волонтеров на помощь турецким коллегам.

Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, на прошлой неделе в Турцию выехала поисково-спасательная команда из 25 волонтеров. Среди них есть и профессиональные спасатели, которые в настоящий момент находятся в отпуске и выразили желание помочь людям, оказавшимся в беде. Также в команду вошел и специально обученный пес по кличке Торин, который ранее уже неоднократно участвовал в спасательных операциях по поиску пропавших людей и даже официально состоит на службе. На счету отважного пса уже, как минимум, 5 спасенных жизней, и Торин продолжает искать пропавших под завалами.

В первые дни после землетрясения в Турцию выехали 25 волонтеров из Башкирии. Фото: ГК РБ по ЧС

ПОЧУВСТВОВАЛ ДВИЖЕНИЕ И НАЧАЛ ЛАЯТЬ

Бордер-колли Торин вместе со своей хозяйкой Надеждой Отвесовой (внештатным кинологом Аварийно-спасательной службы ГК Башкирии по ЧС) прибыл в город Кахраманмараш, который почти полностью превратился в руины после серии толчков. 12 февраля отважный пес отыскал и спас семью из трех человек, оказавшимися под завалами дома. Об этом даже написал у себя в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров со ссылкой на одного из сотрудников экстренных служб. Спасатель сообщил, что семью удалось найти только к концу второго дня: Торин почувствовал движение под бетонными плитами и начал лаять.

– При разборе завалов проделали небольшой лаз, и оттуда послышались голоса. В последующем вместе со спасателями Турции нами были извлечены три члена семьи – муж жена и 14-летний ребенок, которые пробыли там почти неделю, – рассказал волонтер из Башкирии.

Обессиленных, и замерзших людей передали медикам, а уже совсем скоро Торин снова отличился и обнаружил еще двух человек, находившихся под завалами. Их также вытащили и передали в руки медицинских работников.

Торин прекрасно обучен спасательным работам и знает, как искать людей даже под завалами. Фото: Надежда Отвесова

«ТОРИН – БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОБАКА. ЭТО ДРУГ И НАПАРНИК»

Вообще бордер-колли Торин – удивительный пес. И, между прочим, единственный в Башкирии, кто официально «трудоустроен» в аварийно-спасательной службе республиканского Госкомитета по ЧС. Благодаря своим четко отработанным навыкам Торин может почувствовать пропавшего человека где угодно – будь это непролазная чаща леса, горы, или обломки бетонных зданий.

Как рассказывала хозяйка пса Надежда Отвесова в беседе с телеканалом UTV, с Торином она работает уже с 2016 года, и за это время он полностью оправдал все ожидания и доказал, что может быть настоящим профессиональным спасателем. Главное отличие Торина от других поисковых собак в том, что ему не нужно брать след или знать запах пропавшего человека: он работает, «зачищая» площадь, и, если есть кто-то живой – собака обязательно его найдет.

Торин - верный друг и напарник Надежды с 2016 года. Фото: Надежда Отвесова

- Торин — это больше чем собака. Торин — это друг и напарник, разделяющий все мои увлечения. Каждый раз, собирая снаряжение он непременно будет путаться под ногами, а вдруг его забудут? И ведь не важно куда и как, главное, что вместе, - рассказывает Надежда о своем друге и напарнике в социальных сетях.

А еще Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Номинантами премии являются животные, совершившие важные и достойные поступки, а также вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете. Вот и Торин уже давно известен тем, что помог отыскать многих пропавших людей, а своим коллегам-спасателям полюбился тем, что подходит к своим обязанностям «со всей ответственностью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасибо, Белка! В Уфе беременная кошка спасла из огня шестерых человек

Многодетная семья едва не погибла во время пожара [подробности]