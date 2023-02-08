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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:20

Единственная в Башкирии собака-спасатель Торин участвует в международной премии

Бордер-колли официально состоит на службе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // правительство РБ

фото: телеграм // правительство РБ

Единственная в Башкирии официально состоящая на службе собака-спасатель – бордер-колли Торин – участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом 8 февраля сообщило региональное правительство.

Основная задача Торин – это поиск пропавших людей. Он работает в Уфе. К своим обязанностям собака подходит «со всей ответственностью», отметили в кабмине республики.

фото: телеграм // правительство РБ

фото: телеграм // правительство РБ

Сейчас Торин участвует в первом этапе премии. Это голосование, которое продлится до 20 февраля текущего года. Отдать свой голос за пса можно на сайте конкурса в разделе номинантов (14-й в списке).