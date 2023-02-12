Пес-спасатель из Башкирии достал из завалов в Турции двоих человек

Фото: скриншот видео Госкомитета по ЧС

В Госкомитете по ЧС рассказали о том, что пес-спасатель из Башкирии по кличке Торин помог вытащить из завалов еще двоих жителей Турции. Сейчас он вместе с командой из республики трудится там после землетрясения в городе Кахраманмараш.

Всего сотрудники экстренных служб из Башкирии вместе с Торином уже спасли пятерых человек. Собака приехала на место трагедии вместе с кинологом Надеждой Отвесовой. Республиканская команда продолжает работать на месте.

«КП-Уфа» передавала ранее, что буквально накануне наши спасатели нашли живыми и вызволили семью из трех человек.