Спасатели из Башкирии достали из завалов после землетрясения семью из трех человек

Спасатели из Башкирии спасли семью из трех человек в Турции во время разбора завалов. Информацию об этом передал со ссылкой на трудящихся в зоне бедствия руководитель республики Радий Хабиров. Он также опубликовал пояснение одного из сотрудников экстренных служб.

Спасатель рассказал, что семью удалось найти под конец второго дня. Сейчас пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

– При разборе завалов проделали небольшой лаз, и оттуда послышались голоса. В последующем вместе со спасателями Турции нами были извлечены три члена семьи – муж жена и ребенок, – сообщил уроженец республики.

Радий Хабиров прокомментировал событие, отметив, что даже если бы наши ребята спасли только одного человека, то это дало бы возможность, что все не зря.