Волонтеры из Башкирии отправились в Турцию на помощь пострадавшим от землетрясения

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Волонтеры из Башкирии отправились в Турцию, чтобы помочь пострадавшим от крупнейшего землетрясения. Об этом 9 февраля сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего в поисково-спасательную команду вошли 25 человек. Среди них есть спасатели, которые находились в официальных отпусках и сами захотели отправиться в Турции. Там они будут помогать местным жителям устранении последствий стихии.

Вместе с собой волонтеры взяли и специально обученного пса по кличке Торин, ранее он неоднократно участвовал в спасательных операциях. В аварийном ведомстве добавили, что в ближайшие дни в Турцию направятся еще около 80 спасателей из Башкирии.

По последним данным число погибших при землетрясении в Турции достигло 12 тыс. человек.

Напомним, 8 февраля в Уфе прошел сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.