«Ненавижу девушек»: в Башкирии будут судить парня, который увез подругу собирать клевер, убил и надругался над телом

Виталий активно принимал участие в поисках Ксюши, зная, что та уже была мертва

В Салавате предстанет перед судом 24-летний парень, который летом прошлого года позвал 19-летнюю студентку на свидание, где жестоко расправился с ней. Как сообщили в региональной прокуратуре, Виталия С. (имя изменено – Ред.) обвиняют сразу по трем серьезным статьям: «Убийство», «Надругательство над телом» и «Кража». Сейчас парню грозит внушительный срок, но несмотря на все доказательства, Виталий продолжает отрицать свою вину. И это при том, что летом сам показывал следователям, куда спрятал тело.

«НЕНАВИЖУ ВЕСЬ ЖЕНСКИЙ ПОЛ»

Все произошло летом 2022 года, когда 7 июля в Салавате 19-летния Ксения М. ушла из дома и не вернулась. Через пару дней ее матери на телефон пришло странное сообщение: «Мама, со мной все хорошо, я нахожусь в Ишимбайском районе, у меня появился парень, я буду с ним жить». На звонки Ксюша не отвечала, а потом прекратились и смс-ки. Обеспокоенные родители поняли, что пора искать дочь и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Родные Ксюши до последнего верили, что их дочь найдется живой

А уже 29 июля пришли страшные новости: тело Ксюши нашли за городом, забросанное стеблями сухих растений. Судмедэкспертиза показала: девушку зарезали, а после и надругались над телом…

Предполагаемый убийца к тому времени уже был задержан – именно он и показал, куда прятал тело убитой студентки. На Виталия С. оперативники вышли, когда внимательно изучали переписки Ксюши в социальных сетях. Как раз накануне своего исчезновения девушка договаривалась о свидании с парнем, а потом перестала выходить на связь.

Долго «колоть» парня не пришлось: он признался следователям, что действительно в тот день пригласил Ксюшу прокатиться с ним за город, чтобы в поле собирать клевер. А вот когда Виталий намекнул ей, что можно и «расслабиться» на природе, то получил решительный отказ. Рассвирепев, парень зарезал Ксению, после чего все же вступил с ней в половой контакт, а потом спрятал окровавленное тело в кустах и замаскировал сверху соломой. После чего преспокойно подобрал сотовый Ксюши и поехал домой, где начал писать родным убитой девушки, чтобы отвести от себя подозрения. А потом испугался и выкинул телефон, но переписки-то все остались.

Сначала Виталий показал, где спрятал тело, а потом стал снова отрицать свою вину

- Я с детства ненавижу всех девушек. Все они такие – строят из себя не понятно, что, а потом ломаются, - пытался найти себе оправдания на допросах у следователей Виталий.

По словам друзей убитой Ксюши, они сразу поняли, что с Виталием что-то нечисто. Парень вырос в детдоме, всегда был каким-то скрытным, с девушками особо старался не общаться. Вместо этого Виталий проводил все свое свободное время за компьютерными играми. Например, он наиграл в Dota 2 и Koras в общей сложности около 6 тысяч часов – это порядка 250 дней. Когда Ксюша пропала, Виталий даже активно участвовал в ее поисках. Когда Ксюша пропала, он даже активно участвовал в ее поисках.

- Я лично спрашивал у него – ты видел Ксюшу, она приходила на встречу? – говорит близкий друг убитой студентки Георгий М. – Он смотрел мне в глаза, клялся мне, родственникам, полицейским, что она не пришла к нему. Что он даже не видел ее в тот день! Он даже потом помогал нам искать ее, хотя знал, что Ксюши уже нет в живых…

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд Салавата.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.