Стало известно любимое увлечение женофоба, который заколол отказавшую ему студентку из Башкирии посреди поля

24-летний парень, зарезавший отказавшую ему в близости подругу, проводил много времени за компьютерными играми.

В последнее время в общественности и СМИ утихла волна неприязни к жестокости компьютерных игр. Но, к сожалению, еще одно кровавое преступление совершил любитель интерактивных развлечений.

Как стало известно «КП-Уфа», 24-летний парень из Салавата, зарезавший подругу из-за отказа в близости, наиграл в Dota 2 и Koras в общей сложности около 6 тысяч часов – это порядка 250 дней. Данные опубликованы в профиле парня в игровом сервисе Steam.

Мы не беремся сказать, что именно компьютерные игры привели парня к такому жуткому поступку. Но в одну Dota 2 убийца отыграл более 3,2 тысяч часов – это очень много для казуального геймера. Счетчик игроков-профессионалов, которые зарабатывают на Dota 2 деньги, начинается от 10-15 тысяч часов в игре.

Напомним, что во время допроса парень признался, что расправился с жертвой из-за ненависти к женщинам. Как он объяснил, в прошлом у него были непростые отношения с женским полом.