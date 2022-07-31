Был тихоней, вырос в детском доме: друзья рассказали о женофобе из Башкирии, который зарезал студентку в поле

Парень воспитывался в детском доме и отличался спокойным характером. Фото: соцсети

В минувшую пятницу всю Башкирию потрясла новость о гибели 19-летней студентки, которую 3 недели искали по всей республике. Ксению М. нашли мертвой в поле, а ножевые ранения на ее теле говорили о насильственном характере ее смерти. Убийцу девушки уже задержали – им оказался 24-летний Виталий С. (имя изменено – Ред.), он и показал следователям, где спрятал тело убитой.

«Комсомолке» удалось поговорить с близким другом Ксении М., который и рассказал о странном поведении убийцы, а также выяснить новые подробности этого шокирующего преступления.

ВЫРОС В ДЕТСКОМ ДОМЕ

По словам Георгия М., он сразу заподозрил, что с Ксюшей случилось что-то неладное. Девушка окончила 3 курс Салаватского индустриального колледжа, и никогда раньше не было такого, что она уходила из дома, не предупредив своих родных. Странные сообщения, которые приходили матери Ксюши с телефона дочери, тоже наводили на мысли, что случилась беда.

Пропавшую студентку искали 3 недели по всей республике. Фото: соцсети

- Я спрашивал Виталия в лицо – ты же видел ее, ты же встречался с ней в тот вечер? Скажи правду, но тот говорил мне, родственникам, полиции, что Ксюша не приходила на встречу. Он даже помогал ее искать вместе с волонтерами. Что у человека должно быть в голове, что он просто так взял и убил человека? Это явно не все в порядке с психикой, - возмущается парень.

Также, как рассказал источник «Комсомолки», мотивом убийства была не только неприязнь к женскому полу после неудачных отношений (именно такую версию озвучивал Виталий на допросе у следователей – Ред.), но и вполне конкретный факт. Когда парень привез Ксению в поле, он предложил ей вступить с ней в половую связь, а получив отказ, рассвирепел и схватился за нож. После он хладнокровно оттащил тело в кусты, забросал стеблями растений и уехал домой.

По словам жителей Салавата, Виталий всегда слыл странным человеком – скрытым и замкнутым. Но чтобы он был способен на убийство – никто бы не подумал. По словам местных, у парня не было родителей, и он воспитывался в детском доме, что также могло сказаться на его психике.

Тело девушки убийца спрятал в кустах. Фото: МВД по РБ

- Воспитывались вместе в детдоме, он еще дзюдо занимался, на комбинате работал. Общались так, привет-пока, но вроде тихий, спокойный парень был, - пишет Альберт С.

- А я его знаю даже очень хорошо, вместе были в детском доме, были лучшими друзьями, не знал, что вырастет убийцей. Зря ты это сделал! На небе мы все предстанем перед судом, и ты в том числе. Гореть тебе в аду! – негодует Максим К.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, Ксюша М. пропала еще 7 июля. Сначала ее матери приходили смс с номера дочери, что она познакомилась с парнем из Ишимбая и будет жить с ним, а потом и эти скупые сообщения перестали приходить. Встревоженная женщина обратилась в полицию. оперативники быстро выяснили, что девушка в соцсетях в мае познакомилась с парнем и начала с ним переписываться. 7 июля у них была назначена встреча, после которой Ксения и пропала.

Позже Виталий расскажет, что пригласил свою новую знакомую съездить с ним за клевером в Стерлитамакский район, где он и расправился с ней и спрятал тело, а потом с ее телефона переписывался с родственниками убитой, чтобы замести следы.

Сейчас в отношении Виталия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователям предстоит выяснить все причины, мотивы и обстоятельства совершенного преступления, а также проверить обвиняемого на вменяемость.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении фигуранта дела, - отметили в пресс-службе регионального Следкома.

Точная дата прощания с Ксенией пока неизвестна. Как рассказал ее друг, сначала необходимо провести все необходимые экспертизы.

- Ксюша была очень милой и хорошей девочкой, никому не желала зла. Она как Дюймовочка - маленькая, хрупкая и нежная… Жаль, что мир остался без такого человека, - скорбит друг убитой студентки Георгий М.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Ксении М.