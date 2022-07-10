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Общество10 июля 2022 13:00

В Башкирии уже три дня разыскивают пропавшую 19-летнюю Ксению Маркевич

Девушка вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Башкирии разыскивают пропавшую 19-летнюю Ксению Маркевич. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Сообщается, что девушка 7 июля ушла из дома в Салавате в неизвестном направлении и не вернулась до сих пор.

Приметы Ксении Маркевич: ее рост – 160 см, у нее худощавое телосложение, также темные, волнистые и длинные волосы. Девушка была одета черный топик с замком по центру, зеленые джинсовые брюки и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ксении, сообщить ее по телефонам 8 (987) 106-06-01 или 02.