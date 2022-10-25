Республиканские власти предлагают семьям резервистов и участников СВО обратиться в любой МФЦ. Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне в прямом эфире телеканала БСТ прошел брифинг с участием региональных властей и представителей военкомата, где чиновники ответили на самые актуальные вопросы о поддержке семей резервистов. Ранее из Башкирии в рамках частичной мобилизации в учебные части в Казани, Саратове, Пензе, Елани и Вольске несколькими группами отправились жители республики. Все они проходят боевое слаживания для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции. Дома у них остались родители, дети и супруги.

На вопросы от журналистов и членов семей мобилизованных отвечали министр финансов и вице-премьер Башкирии Лира Игтисамова, министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова и представитель военного комиссариата Александр Крумин.

КОГДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МОБИЛОВАННЫХ В БАШКИРИИ

Как ранее писала «КП-Уфа», недавно глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о мерах поддержки резервистов и участников СВО из республики и членов их семей. Всего в списке 31 мера социальной поддержки. Как пояснила вице-премьер Лира Игтисамова, почти все они начнут действовать уже с 2 ноября этого года. Некоторые меры поддержки требуют принятия республиканских законов, которые должен в ближайшее время одобрить Курултай. В частности, закон об освобождении от транспортного налога на одно транспортное средство для членов семьи резервистов.

- Закон будет принят в ноябре, но тем не менее, его действие будет распространяться на весь 2022 год. Начисление налога за этот период у нас будет в 2023 году, но за этот год наши семьи и участники (СВО – Ред.) в отношении одного транспортного средства, подчеркиваю, каждого типа, будут освобождены от его уплаты, - заявила в прямом эфире вице-премьер башкирского правительства.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ В БАШКИРИИ

О том, какие документы куда нести, чтобы получить поддержку от властей семьям резервистов и участников специальной военной операции на брифинге рассказала министр труда Ленара Иванова. По ее словам, для получения каждой из мер поддержки, членам семей резервистов нужно принести пакет документов в то ведомство, которое занимается этим вопросом. Есть и вариант обратиться для этого в МФЦ, а позднее это можно будет сделать через Госуслуги. Правда, когда такая возможность появится, пока неизвестно.

- У всех абсолютно право на получение льготы будет определяться только при наличии справки из военкомата о том, что человек в данном случае, мобилизован, - подчеркнула Ленара Иванова.

В свою очередь, представитель военного комиссариата Александр Крумин пояснил, что такие справки выдают в военкоматах по месту жительства, куда нужно обратиться с заявлением. А справки об участии в СВО уже выдают начальники войсковых частей.

ЗАМЕНА МНОГОДЕТНЫХ ОТЦОВ

Представитель Башвоенкомата пояснил, как будут возвращать домой отцов троих и более детей, отправившихся в учебные части в рамках частичной мобилизации. Ранее такое требование озвучил, в том числе, глава Башкирии Радий Хабиров.

- Речь идет не о «возвращении», а о замене. Было решение призывной комиссии о замене отцов трех и более детей. Замена граждан, которые уехали к местам выполнения задач СВО, уже не получится, будет произведена замена тех, кто находится в местах прохождения боевого слаживания - подчеркнул Александр Крумин.

К слову, на брифинге в прямом эфире подняли вопрос о выплатах для семей мобилизованных жителей Башкирии. Представитель военного комиссариата объяснил каким образом начисляются эти деньги.

- Денежное довольствие назначается и рассчитывается войсковой частью и выплачивается за предыдущий месяц. Таким образом, призванные в конце сентября мужчины будут рассчитаны лишь за несколько дней, поэтому их зарплата была небольшой. В ноябре зарплата придет уже за полный октябрь, - подчеркнул Александр Крумин.