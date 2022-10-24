В военкомате Башкирии рассказали, почему мобилизованные получили низкую зарплату

Таким образом, призванные в конце сентября мужчины будут рассчитаны лишь за несколько дней, поэтому их зарплата была небольшой. Фото: Александр КОЦ

Накануне во время брифинга о мерах поддержки участников СВО военный комиссариат Башкирии рассказал о порядке выплат зарплаты мобилизованным. Денежное довольствие назначается и рассчитывается войсковой частью и выплачивается за предыдущий месяц. Таким образом, призванные в конце сентября мужчины будут рассчитаны лишь за несколько дней, поэтому их зарплата была небольшой. В ноябре зарплата придет уже за полный октябрь, пояснил Александр Крумин, представитель военного комиссариата.

Ранее "КП" писала, как будут возвращать домой мобилизованных отцов троих детей.