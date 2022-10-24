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Общество24 октября 2022 15:29

В военкомате Башкирии рассказали, почему мобилизованные получили низкую зарплату

Деньги назначаются и рассчитываются воинской частью
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Таким образом, призванные в конце сентября мужчины будут рассчитаны лишь за несколько дней, поэтому их зарплата была небольшой.

Таким образом, призванные в конце сентября мужчины будут рассчитаны лишь за несколько дней, поэтому их зарплата была небольшой.

Фото: Александр КОЦ

Накануне во время брифинга о мерах поддержки участников СВО военный комиссариат Башкирии рассказал о порядке выплат зарплаты мобилизованным. Денежное довольствие назначается и рассчитывается войсковой частью и выплачивается за предыдущий месяц. Таким образом, призванные в конце сентября мужчины будут рассчитаны лишь за несколько дней, поэтому их зарплата была небольшой. В ноябре зарплата придет уже за полный октябрь, пояснил Александр Крумин, представитель военного комиссариата.

Ранее "КП" писала, как будут возвращать домой мобилизованных отцов троих детей.