Глава Башкирии поручил вернуть домой мобилизованных отцов с тремя детьми

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вернуть домой мобилизованных из республики. Об этом руководитель региона заявил сегодня, 24 октября, на очередном оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– Если есть юридическая схема, то давайте тех, кто находится в местах слаживания и у кого есть трое детей до 16 лет, давайте все-таки их отзовем. Это порядка двухсот человек. Чтобы выполнить весь наш мобилизационный план, заменить этих людей другими, – отметил руководитель республики.