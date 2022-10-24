В Башкирии объяснили, как будут возвращать домой мобилизованных отцов троих детей

Замена граждан, которые уехали к местам выполнения задач СВО, уже не получится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 октября, Хабиров поручил вернуть домой мобилизованных отцов троих детей. Домой приехать должны порядка 200 человек, однако на их места призовут других мужчин.

Как пояснил представитель военного комиссариата РБ Александр Крумин на брифинге, речь идет «не о возвращении, а о замене». Также он сообщил, что некоторых бойцов уже не получится вернуть.

- Было решение призывной комиссии о замене отцов трех и более детей. Замена граждан, которые уехали к местам выполнения задач СВО, уже не получится, - объяснил представитель военкома.

Крумин добавил, что командир части предоставит списки, а военный комиссариат будет их проверять. На момент подачи этого списка у мобилизованного должно быть не менее трех детей младше 16 лет. О сроках «замены» не уточняется.