Какие льготы положены резервистам, участникам СВО из Башкирии и их родственникам

Всего семьи резервистов из Башкирии могут рассчитывать на 30 различных мер поддержки от региональных властей. Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому всем мобилизованным жителям республики, членам их семей и всем уроженцам региона, отправившимся в зону проведения СВО полагаются различные льготы. Всего в списке 30 различных мер государственной поддержки, из которых не все финансовые.

Рассказываем, какие льготы и меры поддержки полагаются родственникам жителей Башкирии, принимающих участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и Украине. Распоряжение было подписано в День республики, 11 октября, и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Все меры поддержки распространяются, в том числе, на семьи погибших в ходе проведения специальной военной операции.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Согласно документу, администрации городов и районов при помощи министерства цифрового развития и министерства семьи, труда и соцзащиты должны составить и вести список семей жителей Башкирии, принимающих участие в СВО. Вести этот реестр будут постоянно, до особого распоряжения.

Одна из мер поддержки родственников участников СВО из Башкирии – изменение расчетов среднедушевого дохода семьи. В региональном Минтруда должны пересчитать доходы семей мобилизованных граждан, чтобы они получили право на региональные льготы. При этом денежное довольствие военнослужащего учитываться не будет – только доход членов семьи, оставшихся «на гражданке».

Несколько пунктов распоряжения главы Башкирии касаются поддержки семей с маленькими детьми. Дети резервистов старше полутора лет получили право на внеочередное зачисление в ясли, а родители освобождены от платы за детский сад. Тоже самое касается и «продленки» - дети из семей участников СВО будут ходить туда бесплатно, их должны принимать в первую очередь. А еще они будут бесплатно посещать все кружки и всевозможные курсы.

Все школьники, с 5 по 11 классы, чьи отцы были призваны в рамках частичной мобилизации, будут питаться в школьных столовых бесплатно. Напомним, ученики 1-4 классов в республике и так обеспечены бесплатным горячим питанием. Бесплатно питаться в столовых будут также студенты колледжей из семей резервистов. А для самых маленьких детей, до трех лет, власти предусмотрели бесплатное обеспечение продуктами в «молочных кухнях».

Также все дети резервистов из Башкирии получат право бесплатного проезда на городском общественном транспорте на учебный год. Студенты колледжей получат сертификаты на обучение за счет бюджета по основным программам обучения и право на заселение в общежития. В данном случае, речь идет о тех, кто учился на коммерческой основе.

До 1 января 2023 года власти должны подготовить план по летнему отдыху для детей резервистов из республики, а для самих участников СВО санаторно-курортному лечению.

ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Помимо выше указанных мер поддержки, власти предлагают семьям и самим участникам СВО бесплатную психологическую помощь, а также главы районов и городов должны оказать хозяйственно-бытовую помощь нуждающимся в этом членам семей резервистов. Плюс Минтруда должны оказать окончившим колледжи детям мобилизованных помощь в стажировках, а членам их семей в индивидуальном порядке помогать найти работу.

Плюс всем пожилым родственникам призванных из Башкирии резервистам должны оказать социальную помощь. Без оглядки на состав семьи и уровень доходов. Власти также обязаны консультировать членов семей, участвующих в СВО, по юридическим и финансовым вопросам.

Из материальных льгот можно отметить льготу на транспортный налог для одного из членов семьи на одно транспортное средство. Власти также планируют смягчить условия программы «государственной ипотеки» - «Жилстройсбережения». А еще участникам СВО разрешат покупать жилье у Фонда развития жилищного строительства Башкирии по цене ниже рыночной.

В завершении, власти разрешили переводить детей резервистов в школу поближе к дому.