«Я ноги потерял, а не мозги!»: Рустам Набиев из Уфы отправился покорять самую высокую гору Америки

В декабре 2022 года уфимец побывал на вершине Килиманджаро Фото: соцсети

Уфимский блогер Рустам Набиев уехал забираться на самую высокую гору Америки и Южного полушария – Аконкагуа.

30-летний уфимец получил публичную известность после ужасного инцидента – он потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске. После клинической смерти и многочисленных операций Рустам не стал замыкаться в себе и решил заняться спортом. Какое-то время он играл в следж-хоккей, а затем стал блогером. Уфимец начал показывать жизнь своей семьи и продавать рекламу в соцсетях. Вскоре у Набиевых родилась вторая дочка. В 2020 году Рустам на руках забрался на гору Эльбрус, в 2021 – Манаслу в Гималаях, а в конце 2022 – Килиманджаро. Но на этом уфимец останавливаться не стал.

НОВАЯ ВЕРШИНА

Уже в начале января 2023 года блогер отправился в долгое путешествие до города Мендоса в Аргентине. Оттуда он направится до вершины Аконкагуа, которая находится на границе с Чили. Высота этой горы составляет почти 7 тысяч метров. Аконкагуа входит в список «Семи вершин», на которые стремятся забраться альпинисты по всему миру. 7 января Рустам вылетел из Уфы в Москву. Затем он побывает в Минске, Стамбуле, Дохе, Сан-Паулу а потом долетит до города Мендоса в Аргентине. Рустама в аэропорт Уфы приехала провожать вся его большая семья. Спустя некоторое время он вышел на связь.

- Я уже в Москве. Сейчас на поезде поедем в Минск. Прошу не переживайте за меня, все будет хорошо. Я ноги потерял, а не мозги, - обратился к подписчикам Рустам.

Сейчас блогер находится в Стамбуле, а вечером 9 января вылетит до столицы Катара – города Доха, а откуда доберется до Аргентины.

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