«Недоступная среда»: выживший при обрушении казармы безногий Рустам Набиев карабкался в больницу по ступенькам

Накануне в своих социальных сетях известный в Башкирии блогер Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, но лишившийся обеих ног, опубликовал новое видео.

Инвалид заснял, как карабкается по ступенькам поликлиники на улице Авроры 5/2 в Уфе. Сюда он приехал на инвалидной коляске, но въехать на крыльцо так и не смог. Мужчине пришлось подниматься по ступенькам и тащить за собой тяжелую коляску.

- Спасибо минздраву за доступную среду в медучреждении. Кто скажет, что я снова жалуюсь, попробуйте поставить себя на мое место и поползать по грязным, лестничным пролетам, - прокомментировал на своей странице сам Набиев.

Социальные сети творят чудеса – и уже через несколько часов чиновники стали активно обсуждать случившееся.

«БОЛЬНО ВИДЕТЬ ЭТО И СТЫДНО»

Первой высказалась Ленара Иванова, вице-премьер башкирского правительства. Чиновница сказала, что на это «больно и стыдно смотреть», и поблагодарила Набиеваза поднятую тему. - В республике 14468 объектов, из них спорта 6900, культуры 4400, здравоохранения 164, образования 2850 и социальной защиты 154. Все они требуют переоборудования с целью доступности для инвалидов. Всего в республике проживает 270 тысяч инвалидов. На все объекты нужно примерно 8,3 млрд рублей, - привела данные Иванова.

Чиновников она попросила держать тему создания доступной среды при планировании средств на капитальный ремонт на особом контроле и подходить к этому разумно.

Министр здравоохранения Максим Забелин, в свою очередь, прокомментировал, что инвалидов не должны направлять в филиал, где не созданы соответствующие условия. Выяснилось, что у этой же поликлиники есть здание, которое соответствует всем требованиям доступной среды. Но сотрудники минздрава зачастую сами об этом не знают.