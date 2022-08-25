фото: СК Пермского края

Следственный комитет Пермского края опубликовал видео с места, где после убийства закопали Таисию Носову и ее 5-летнюю дочь, которые приехали из Башкирии. Женщина и ребенок числились пропавшими без вести с 18 августа. Спустя шесть дней стало известно, что их убили и спрятали в яме в лесу.

Как рассказали в местном СК, пропавшая женщина вместе с дочерью приехала в Пермь, чтобы навестить 49-летнюю подругу. 17 августа обе женщины и ребенок находились в компании с 40-летним мужчиной в доме в поселке Ласьва Пермского края. В какой-то момент между гостьей и хозяйкой возникла ссора – и последняя подговорила мужчину на убийство. Подозреваемый взял нож и зарезал Таисию, а затем задушил ее дочь. Соучастники вывезли тела на автомобили и спрятали в яме в лесу.

Убитые Таисия Носова и ее дочь

Впоследствии сотрудники МВД задержали злоумышленников. Во время допроса подозреваемые подтвердили причастность к преступлению и показали, где спрятали тела. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.