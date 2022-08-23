«Всегда очень ответственная»: брат – о 45-летней жительнице Ишимбая, которая пропала вместе с дочкой в Перми

Фото: Google Maps, ДПСО "Регион59"

В Перми продолжаются поиски 45-летней жительницы Ишимбая Таисии Носовой и ее пятилетней дочки Насти. «КП-Уфа» связалась с родным братом Таисии и выяснила, что женщина поехала в гости к подруге всего на пару дней и вскоре пообещала вернуться, так как должна была выходить на новую работу. Однако в ночь на 18 августа женщина повздорила с подругой, после чего собралась и вместе с дочкой ушла в неизвестном направлении. С тех пор телефоны обеих недоступны, и никто не знает, где они могут находиться.

- Тая всегда очень ответственно ведет себя с ребенком, всегда в первую очередь заботится именно о дочке, поэтому их исчезновение особенно странно. Мы обзвонили всех ее знакомых в Перми, они уже тоже скооперировались для поисков, также обратились в полицию и к волонтерам. В Башкирию они тоже не могли вернуться. Мы бы знали об этом. Все переживаем, лишь бы все было хорошо, - рассказал брат Таисии Игорь.

Напомним, что Таисия и Анастасия Носовы гостили в Перми на улице Ветлужской и ушли из дома в ночь с 17 на 18 августа.

Приметы Таисии Носовой: рост 167-172 см, черные волосы, короткая стрижка, плотного телосложения. На обеих руках и груди есть татуировки, родинка возле носа.

Была одета: серо-зеленые велосипедки, белая майка, черно-розовые кроссовки и бейсболка. При себе имела большую розовую сумку и маленькую черную кожаную сумочку.

Приметы Насти Носовой: рост 120-126 см, волосы светло-русые ниже плеч, худощавого телосложения.

Была одета: яркие босоножки, разноцветные спортивные штаны, футболка розовая. При себе имела рюкзак розового цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины и ее дочери, просьба сообщить в полицию или поисковикам по номерам +7 (912) 880-41-60, +7 (922) 345- 67-02.