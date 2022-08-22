В уфимском суде прошло слушание по делу о покупке «военника» хоккеистом Михаилом Воробьевым

Карьеру профессионального хоккеиста Михаил Воробьев начинал в уфимском «Салавате Юлаеве». Фото: ХК «Салават Юлаев»

В Ленинском районном суде Уфы состоялось второе заседание по громкому делу одного из экс-игроков «Салават Юлаев» Михаила Воробьева. Напомним, его и еще двоих бывших хоккеистов из системы башкирского клуба, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина, обвинили в даче взятки в особо крупном размере и получении незаконной отсрочки от службы в армии.

По данным «КП-Уфа» все трое спортсменов могли «купить» военные билеты через экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, которого задержали сотрудники ФСБ прямо около «Уфа-Арены» еще зимой 2022 года. Он то якобы и рассказал на следствии о своих «именитых» клиентах, кому оказывал посреднические услуги в даче взятки.

После этого под подозрением оказались несколько бывших игроков «Салавата», среди которых есть и игроки сборной России по хоккею Иван Федотов и Кирилл Капризов. Последний, не дожидаясь чем закончится эта история, уехал в США. А вот голкиперу Ивану Федотову перебраться за океан не удалось: сейчас он находится в расположении одной из воинских частей ВМФ России.

10 августа 2022 года состоялось первое заседание по делу Михаила Воробьева, где хоккеист полностью признал свою вину и признался, что «купил» военный билет. Заседания по делам других экс-игроков «Салавата» тогда были перенесены: в отношении игрока «Адмирала» Владислава Лукина на 22 сентября, а в отношении Анвара Сулейманова слушание назначено на 25 августа.

На заседании 22 августа, Ленинский райсуд Уфы вызвал свидетеля по делу о даче взятки Михаилом Воробьевым. Того самого Фарита Самигуллина, якобы служившего посредником в приобретении хоккеистом военного билета. Судье Артуру Гамалетдинову он заявил, что узнал о своем участии в заседании всего за 20 минут до его начала и попросил перенести слушание. Чтобы он мог давать показания в присутствии своего адвоката.

Категорически против переноса слушаний выступили представители прокуратуры, мотивируя это тем, что Самигуллин уже находится в суде, а показания по этому делу он уже давал в ходе следствия.

Судья принял решение удовлетворить ходатайство свидетеля и отложил заседание на 6 сентября. Чтобы Самигуллин смог дать показания в присутствии адвоката, пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Ленинского районного суда Башкирии.