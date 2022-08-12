Звездный хоккеист из Уфы вину признал - военный билет покупал

Михаил Воробьев. Фото: ХК "Салават Юлаев"

Тучи сгущаются над группой российских хоккеистов, которые в разные годы играли в системе уфимского «Салавата Юлаева». Всех их обвиняют в том, что они незаконным способом избежали службы в армии, купив военные билеты через посредника. Говоря проще, дали взятку кому-то из военкомата, да еще и в крупном размере. За это им может грозить до 12 лет заключения.

КТО ПОПАЛСЯ?

Все ребята молодые. Им бы сейчас выходить на пик карьеры и показывать яркую игру, а вместо это приходится сидеть в тесных коридорах судов.

Самый известный из фигурантов дела Михаил Воробьев играет сейчас за самый распиаренный и самый богатый клуб КХЛ - санкт-петербургский СКА. Для участия в суде нападающему пришлось покинуть расположение клуба и вернуться в родную Уфу, чтобы хоть как-то оправдаться. Отнекиваться парень в общем-то не стал и сразу рассказал, что действительно приобрел военник за деньги, а не по какой-то вымышленной болезни.

Суд эти показания зафиксировал и озвучил, но вот само заседание пришлось отложить, так как не явился один из ключевых свидетелей. Кто он такой, это пока главная интрига.

«РЕШАЛА», КОТОРЫЙ ВСЕХ СДАЛ

Скорее всего, Воробьеву с документами помог бывший полицейский Фарит Самигуллин, которого в апреле заковали в наручники прямо на парковке хоккейной «Уфа-Арены». Судя по всему, долгое время он был своего рода «решалой» для молодых спортсменов. Легко находил контакт, так как сам активно играл в хоккей на любительском уровне, был в круге «своих».

Фарит Самигуллин. Фото: соцсети

Поговаривают, что на гарантии этого подозрительного бизнесмена купился и Кирилл Капризов, суперзвезда НХЛ и российского хоккея. Именно поэтому он внезапно прервал свой отпуск в России и оперативно вернулся в США, где играет за «Миннесоту», с которой прошлым летом подписал пятилетний контракт на 45 млн долларов (по 9 млн за сезон). Капризов играл в «Салавате Юлаеве» как раз в то время, когда за него выступал и Михаил Воробьев. Играли даже в одном звене и тесно дружили. Несмотря на то, что отец и представители Капризова максимально открещиваются от ситуации, как-то уж слишком много совпадений в истории. Да и по сети гуляет совместная фотография, где Самигуллин и Капризов стоят в помещении, которое очень сильно напоминает военкомат.

УФИМСКИЙ КОНВЕЙЕР

Есть версия, что таким же способом зацепило и вратаря Ивана Федотова, которого в июле внезапно, прямо после тренировки в Питере, забрали в армию. Голкипер ЦСКА и сборной России оказался на срочной службе в ВМФ, хотя уже подписал контракт с «Филадельфией» и вот-вот должен был уехать за океан. Связь прослеживается легко, так как Федотов тоже играл за «Салават Юлаев» в один год вместе с Воробьевым и Капризовым. Был вторым вратарем и считался очень перспективным. И, естественно, в команде больше общался и проводил время вместе со своими сверстниками. Кстати, и Воробьеву, и Капризову, и Федотову сейчас по 25 лет.

В настоящий момент в уфимском суде также рассматриваются дела вратаря Анвара Сулейманова (по-прежнему в «Салавате») и форварда Владислава Лукина (ныне во владивостокском «Адмирале»). Все парни неразговорчивы, на самом заседании просто игнорировали любые вопросы от журналистов.

Но дело для них явно аховое, это отчетливо отслеживается по их лицам. До тюремного срока, может, и не дойдет, однако прецедент Федотова показал, что отправиться в войска - вполне себе реальный сценарий.

Согласно нашим источникам в правоохранительных органах, в таких схемах замешаны и другие спортсмены. И не только хоккеисты. В числе клиентов Самигуллина были и известные футболисты. ФК «Уфа» как раз славился тем, что создавал идеальные условия для молодых ребят и потом продавал их в топ-клубы. Много ярких игроков нынешней РПЛ прошли через эту команду. Дальше может быть еще интереснее - в этом нехоккейном матче только начинается второй период.