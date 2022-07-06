Хоккеистов «Салавата Юлаева» подозревают в незаконном получении военных билетов

Один нынешний и два бывших игроков ХК «Салават Юлаев» возбудили уголовные дела из-за покупки военным билетов. Расследование в настоящий момент ведется в отношении игрока клуба Анвара Сулейманова, а также Владислава Лукина и Михаила Воробьёва, которые больше не состоят в «Салавате Юлаеве».

За приобретением документа, хоккеисты обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину. Предприниматель передал денежное вознаграждение военному комиссару по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы, сообщает Mash Batash.

Самигуллина арестовали в апреле этого года, а позже перевели под домашний арест. Мужчина рассказал в подробностях, как действовала преступная схема, что и привело к хоккеистам.