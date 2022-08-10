Михаил Воробьев признался, что купил военный билет прямо в зале суда Фото: БСТ

Во время заседания суда в Уфе игрок СКА Михаил Воробьев признал свою вину в даче взятки за отсрочку от армии.

Напомним, что целая компания молодых экс-игроков системы «Салавата Юлаева» странным образом получила отсрочку от армии в период с 2017 по 2020 годы. Среди «отмазанных» оказались немало звездных спортсменов - Кирилл Капризов (после начала шумихи улетел в США) и его товарищ по национальной сборной Иван Федотов (странным образом оказался на службе в ВМФ!). Также под подозрением в получении незаконной отсрочки от армии оказались и игроки менее известные – 22-летний вратарь Анвар Сулейманов и форварды 25-летний Владислав Лукин (играет в «Адмирале») и 25-летний Михаил Воробьев (играет в СКА). По данным «КП-Уфа», помог «решить» военные билеты им уфимец Фарит Самигуллин, которого сотрудники ФСБ задержали зимой 2022 года прямо у хоккейного стадиона «Уфа-Арена».

10 августа в Ленинском суде Уфы были назначены первые заседания по делам Лукина, Сулейманова и Воробьева, которых обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. «КП-Уфа» в пресс-службе суда рассказали, что из-за отсутствия адвоката и свидетелей были отложены все три заседания.

Михаил Воробьев покинул «Салават Юлаев» в 2021 году Фото: КХЛ

Тем не менее, форвард СКА Михаил Воробьев все же успел заявить в зале заседаний, что полностью признает вину в даче взятки. Судья Артур Гималетдинов перенес заседание на 22 августа – к этому времени необходимый для рассмотрения свидетель должен появиться в суде. Дела Лукина и Сулейманова отложили на 22 сентября и 25 августа соответственно.

Ранее мы публиковали материал о том, кем является тот загадочный 37-летний «решала», помогавший молодым уфимским спортсменам получать отсрочку от армии. Оказалось, что Фарит Самигуллин ранее работал в ГИБДД Башкирии и имел серьезные связи среди силовиков республики.