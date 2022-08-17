Из-за чего на самом деле муж убил Дину Махиянову. Психолог дал важные советы женщинам

Молодая, красивая, целеустремленная - такой запомнилась Дина Махиянова жителям Белорецка

Жуткое убийство молодой чиновницы ревнивым мужем-тираном потрясло Башкирию на минувших выходных. 37-летний фермер подкараулил свою бывшую жену возле дома родителей, когда та возвращалась домой с дня рождения подруги, и буквально изрешетил ее тело ножом. Судмедэксперты насчитают 14 ножевых ранений – шансов выжить у 31-летней Дины Махияновой просто не было.

Сейчас душегуб находится под арестом, с ним работают следователи. А мы попытались разобраться – можно было ли предотвратить трагедию, а также поговорили с психологом и узнали, как вести себя с абьюзером и тираном в отношениях.

ПОЗНАКОМИЛАСЬ С БУДУЩИМ МУЖЕМ В 16 ЛЕТ

Как рассказывают родители Дины в интервью местному каналу «БТК», их дочь познакомилась с Аликом, когда ей было всего 16 лет, и Дина училась в школе. Родителям изначально не понравился напористость ухажера – мало того, что сильно старше, так еще он все время хотел находиться рядом, контролировать каждое движение девушки. Алик не скрывал, что любой мужчина рядом с его возлюбленной вызывал у него неконтролируемую ревность и раздражение. Когда Дина окончила школу, они сразу поженились, а вскоре на свет появился сын Арслан (имена несовершеннолетних изменены – Ред.).

Дина и Алик поженились сразу же, как девушка окончила школу. Фото: соцсети

Тогда же Алику Махиянову пришла в голову мысль заняться фермерским хозяйством и начать разводить свиней. По словам мамы Дины, он не понимал, что такое бизнес, как его вести, как вообще обращаться с животными, поэтому основная часть работы легла на плечи девушки. В 2009 году они выкупили пару заброшенных ферм в деревне Азналкино и стали разводить там свиней, а мясо продавать на рынке.

А уже в 2014 году на местном телевидении вышел сюжет о том, как Алик Махиянов выиграл государственный грант и стал разводить элитную эдильбаевскую породу овец. На экране Алик казался настоящим трудягой, который с утра до ночи работает в хозяйстве и приучает к труду на ферме старшего сына.

С самого начала Дина помогала мужу на ферме. Фото: соцсети

РАЗВЕЛИСЬ, НО ПРОДОЛЖАЛИ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Вот только идеальной семья Махияновых была только в глазах окружающих. Дома же для Дины наступал кромешный ад. С годами ревнивый и вспыльчивый характер ее мужа стал еще более несносным. От скандалов и постоянных упреков Алик перешел к рукоприкладству. Сначала Дина терпела, прощала мужа, ведь каждый раз он приползал к ней, умоляя о прощении и обещая исправиться. Но побои и унижения продолжались. В итоге Дина подала на развод – в 2010 году супругов развели, вот только ничего не изменилось. Бывшие супруги продолжали жить вместе, у них родился второй сын (сейчас мальчику 6 лет – Ред.). Алик продолжал контролировать свою супругу, запрещал ей выходить на улицу или встречаться с подругами без его ведома, а за любую, по его мнению, «провинность», бил женщину и угрожал ей расправой.

- А ведь он такой со школы еще был. Весь 10-11 класс он издевался не только над пацанами, но и над девушками. А как начал заниматься свиньями, так и вовсе почувствовал себя всемогущим. Это все воспитание родителей, мол, все позволено. Сколько они за него штрафов оплачивали в юности. Избаловали этого <…>, он что натворит – родители за него разбирались. С таким животным и встречаться-то никто не хотел, несмотря на его деньги, а тут такая красавица-жена. Вот он ее и ревновал ко всем, - рассказывает бывшая одноклассница Алика Елена.

Старший сын с детства помогал отцу на ферме. Фото: соцсети

Ситуация усугубилась, когда карьера Дины пошла вверх. Молодая женщина получила высшее техническое образование, а в 2020 году поступила в Башкирский государственный аграрный университет. В конце 2021 года Дина Махиянова устроилась на работу в администрацию Белорецкого района, где возглавила отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка. Коллеги отмечали старание и трудолюбие девушки, и даже глава района не раз отмечал успехи и достижения молодой чиновницы.

«ВСЕ ЛИЦО В СИНЯКАХ И ССАДИНАХ»

А вот дома продолжались скандалы и драки. В какой-то момент Дина не выдержала и, собрав детей, в мае 2022 перебралась к родителям. Молодая женщина надеялась, что бывший супруг перестанет ее терроризировать, а еще мечтала перебраться в Уфу и купить там квартиру.

Однако Алик Махиянов и не думал останавливаться: он постоянно названивал бывшей жене, требовал отчитываться – с кем она проводит время, заявлялся к ней домой и распускал руки.

- Дина была моей одногруппницей по аграрному университету. Светлая девушка такая, позитивный моторчик, очень детей любила, работала 24 часа в сутки. Последние разы как ее видела, все лицо и голова были в ссадинах и синяках. Спросила, что случилось - она сначала очень стеснялась, а потом рассказала, что это побои мужа. Что лучше терпеть, так ее заявления в полицию приняты не были, хотя писала и вызывала неоднократно, - рассказала одногруппница убитой, пожелавшая не называть свое имя.

Родители Дины подтверждают – их дочь и они сами неоднократно обращались в полицию с жалобами на бывшего родственника, который бил окна, отбирал и разбивал телефон, выслеживал Дину и избивал ее, угрожал расправой. Всего у участкового было зарегистрировано 13 заявлений.

Второй сын Дины родился уже, когда она развелась с мужем. Фото: соцсети

- В связи с обращениями 37-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство», а также «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». А в феврале его поставили на учет как семейного дебошира, после чего участковый полицейский регулярно проверял его по месту жительства, - заявляют в пресс-службе МВД по Башкирии. - Также по ряду заявлений приняты процессуальные решения в установленном законом порядке, которые были поддержаны надзорными органами.

- Один раз его штрафанули на тысячу рублей. Он пришел к Дине – говорит, заплати. А не заплатишь – я тебя грохну. Ты виновата, ты вызвала – ты и плати! – рассказывает журналистам мама убитой Зайра Хатмуллина.

«СДЕЛАЛА 3 КОРОТКИХ ВДОХА И УМЕРЛА»

Вечером 11 августа Дина отправилась на день рождения к своей подруге. Девушки весело отмечали праздник в клубе, а ближе к ночи подруги решили подкинуть Дину до дома. А там ее уже поджидал бывший супруг, который без слов набросился и начал методично и хладнокровно наносить удары тесаком.

- Мы услышали короткий вскрик и бросились к ней. Она лежала на земле. Когда я подняла ее голову, увидела кровь. Я сначала думала, что один был удар, пыталась закрыть рану руками… Она уже ничего не могла говорить, глаза были закрыты. Сделала три последних вздоха и умерла, - рассказывает в беседе с ГТРК «Башкортостан» подруга Дины, которая в тот роковой вечер провожала ее до дома.

Закончив расправу, мужчина сел в свой автомобиль, после чего доехал до ближайшего отделения полиции, где чистосердечно во всем признался. В отношении Алика Махиянова возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сейчас он находится под арестом. Удивительно, но на избрании меры пресечения сам обвиняемый и его адвокат просили о домашнем аресте, но суд решил отправить Махиянова в СИЗО.

У Дины остались двое сыновей - 13 и 6 лет. Фото: соцсети

- Назначен комплекс судебных экспертиз, включая психиатрическую, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного преступления, - добавили в региональном Следственном комитете.

В случае, если Алика Махиянова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако близкие убитой Дины опасаются, чтобы не повторилась история двухгодичной давности, когда в Сатке ревнивый муж изрезал ножом свою жену на глазах у маленьких дочерей, а в итоге суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в клинику. В соцсетях и вовсе появилось обращение от местных жителей, чтобы Махиянова приговорили пожизненному сроку. А известный башкирский общественник Азамат Галин предложил рассмотреть депутатам закон о домашнем насилии и дать ему имя Дины Махияновой.

Родные убитой требуют для ее мучителя самого строгого наказания. Фото: соцсети

КАК УХОДИТЬ ОТ ТИРАНА ПРАВИЛЬНО: ОБЪЯСНЯЕТ ПСИХОЛОГ

Как правильно вести себя и расставаться с тираном-абьюзером, и что делать, если бывший парень или супруг угрожает вам расправой, рассказала психолог Алиса Курамшина.

- Сейчас модно отношения называть абьюзивными. Но если в браке вы чувствуете подавление своих свобод и ограничение в правах, то это точно они - абьюзивные. Потому что брак – это свободный, добровольный союз мужчины и женщины, подразумевающий равноправие и равные обязанности. И если выход из этих отношений для вас лично сильно затруднен или вовсе небезопасный, то это уж не тревожный колокольчик, а набат: из таких отношений стоит бежать.

Скорее всего, вам может понадобиться помощь близких людей или даже специализированных центров помощи женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Такие центры есть практически во всех крупных городах, можно смело в них обращаться.

Уходить стоит четко, быстро, один раз. Особенно, если на кону стоят ваши жизнь и здоровье. И помните: ни один ребенок не скажет вам спасибо за то, что вы остались в семье ради него.

Общаться потом с отцом своих детей и общаться ли ему с детьми, решается в каждом случае индивидуально, часто с помощью психолога. Стоит постараться не доводить ситуацию до крайности, когда уже есть реальная угроза здоровью, в том числе, психическому.

Что здесь важно:

1. Включить здоровый эгоизм.

2. Выключить жалость, чувство вины и надежду, что все еще может быть хорошо.

3. Сократить общение до минимума, вплоть до блокировки везде, порою и до переезда в другую местность.

4. Выписать все то плохое, с чем вы сталкивались в отношениях, чтобы потом не осталось в памяти только хорошее. В минуты слабости перечитывать этот список.

5. Представить абьюзера человеком, с кем у вас было некое прошлое, но не будущее. При встрече вести себя с ним так же, как с соседом по многоквартирному дому или с былой любовью, которая у вас была, скажем, в школе или вузе.

5. Пройти психотерапию, чтобы понять, как в вашей жизни появились такие отношения, и как сделать так, чтобы больше таких не было. Часто приходится поднимать свою самооценку, справляться с чувством вины и жалости, не поддаваться на провокации, что и помогает сделать грамотный психолог.