В убийстве Дины Махияновой подозревают ее супруга Алика Фото: vk.com

На минувших выходных Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве молодой чиновницы из Белорецка Дине Махияновой. С женщиной расправился ее собственный экс-супруг, от которого она ушла 3 месяца назад. Подкараулив Дину возле дома родителей, душегуб нанес ей больше 10 ножевых ударов. От кровопотери несчастная скончалась на месте. 23 августа Дине Махияновой должно было исполниться 32 года, у нее остались двое сыновей.

Как позже рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта, последние годы супруг Дины часто избивал ее – молодая женщина 13 раз обращалась в полицию, но ее заявления та и остались без ответа. Почувствовав свою безнаказанность, Алик Махиянов пришел к жене снова – и уже убил ее.

«В ШКОЛЕ ЧАСТО ДРАЛСЯ И ИЗДЕВАЛСЯ НАД СВЕРСТНИКАМИ»

37-летний Алик Махиянов – личность в Белорецке известная. Многие его знают, как успешного фермера, точнее – даже как главу крестьянско-фермерского хозяйства. В 2009 году мужчина выкупил в деревне Азналкино две старые колхозные фермы и начал заниматься разведением свиней. А уже в 2014 году он получил республиканский грант и стал разводить элитную эдильбаевскую породу овец. О фермере даже снимал сюжет местный телеканал – там Махиянов выступал в образе настоящего трудяги, который лично с утра до ночи работает в хозяйстве и заботится о животных. Вместе с отцом трудился на ферме и его старший сын Арсен – ну прямо идеальная семья и только!

Алик и Дина поженились в 2008 году - на свадьбе пара выглядела самой счастливой. Фото: соцсети

А вот как вспоминают знакомые Алика Махиянова, еще со школьных лет он отличался вспыльчивым и злобным характером, часто дрался, но при этом ему всегда все сходило с рук.

- Весь 10-11 класс он издевался не только над пацанами, но и над девушками. А как начал заниматься свиньями, так и вовсе почувствовал себя всемогущим. Это все воспитание родителей, мол, все позволено. Сколько они за него штрафов оплачивали в юности. Избаловали этого <…>, он что натворит – родители за него разбирались. С таким животным и встречаться-то никто не хотел, несмотря на его деньги, а тут такая красавица-жена. Вот он ее и ревновал ко всем. Надеюсь, в этот раз он по полной ответит перед судом, и ничего ему с рук не сойдет. Своих же сыновей он не пожалел, - рассказывает бывшая одноклассница Алика Елена.

«КАК ПРИВЫК СВИНЕЙ РЕЗАТЬ, ТАК И ЖЕНУ ЗАКОЛОЛ»

С супругой Алику Махиянову действительно повезло – они поженились, когда Дине только исполнилось 18 лет. В браке у них родилось двое сыновей – сейчас им 13 и 6 лет. Когда муж начал разводить свиней, Дина активно помогала ему, а осенью 2020 пришла на работу в администрацию Белорецкого района, где возглавила отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка. Отношения между супругами продолжали ухудшаться – Алик постоянно ревновал свою жену и поднимал на нее руку. Та, в свою очередь, искала помощи и обращалась в полицию с заявлениями, но мучитель продолжал ходить безнаказанным.

В какой-то момент терпение молодой женщины лопнуло – она собрала детей и ушла жить к родителям. Супруг несколько раз просил ее вернуться, а получив очередной отказ, подкараулил ее возле дома родителей и жестоко изрезал на глазах у подруг.

- 14 ножевых… Как привык свиней у себя резать, так и жену заколол, - сокрушаются местные жители.

Впрочем, удивительно, но нашлись и те, кто сейчас защищает Махиянова, утверждая, что «в ссоре всегда виноваты двое».

У Дины остались двое сыновей 13 и 6 лет. Фото: соцсети

- Вы все не знаете, что было на самом деле. В ссоре всегда двое виноваты. Ему сейчас тоже нелегко, - уверяет знакомая душегуба Эльмира Ф.

- Не судите, люди. Мы не знаем, что это - безумная любовь, ревность или еще что-то двигало его в эти минуты.... – рассуждает Нажия В.

Сейчас Алик Махиянов уже задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». В региональном Следкоме уточнили, что сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

С убитой Диной Махияновой простились накануне. Проводить молодую женщину в последний путь пришли и многие жители Белорецка, потрясенные жестокой новостью – многие не могли сдержать слез.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Дины Махияновой.