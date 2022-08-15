В глазах окружающих Алик выглядел примерным отцом и семьянином, но мало кто знал, что творилось за закрытыми дверями. Фото: соцсети

Выяснились новые подробности из жизни 37-летнего Алика Махиянова из Белорецка, который жестко расправился со своей женой, нанеся ей 14 ножевых ударов. Как удалось выяснить «Комсомолке», еще до свадьбы с Диной Алик Махиянов, по предварительным данным, привлекался к уголовной ответственности по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Срок судимости истек в декабре 2007 года.

В свою очередь, бывшие одноклассники мужчины уже рассказывали, что в юности тот отличался вздорным и вспыльчивым характером, часто дрался, но его родители всегда решали проблемы сына и выплачивали за него штрафы.

- Весь 10-11 класс он издевался не только над пацанами, но и над девушками. Сколько родители за него штрафов оплачивали в юности. С таким животным и встречаться-то никто не хотел, несмотря на его деньги, - рассказывает бывшая одноклассница Алика Елена.

ПОСТАВИЛИ НА УЧЕТ КАК СЕМЕЙНОГО ДЕБОШИРА

Также в МВД по Башкирии уточнили, что Дина Махиянова и ее родственники действительно неоднократно обращались в полицию и жаловались, что ее экс-супруг приходит и бьет окна, не выпускает ее из дома, отбирает и разбивает телефон, скандалит, преследует и угрожает жестокой расправой.

После погашения судимости Алик сыграл свадьбу с Диной. Фото: соцсети

- В связи с обращениями 37-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство», а также «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». А в феврале его поставили на учет как семейного дебошира, после чего участковый полицейский регулярно проверял его по месту жительства, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Также по ряду заявлений приняты процессуальные решения в установленном законом порядке, которые были поддержаны надзорными органами.

Вот только никакие «профилактические меры», к сожалению, не помогли. В ночь на 13 августа Алик Махиянов подкараулил свою экс-супругу возле дома родителей, куда она возвращалась после дня рождения подруги, и напал на нее с ножом. На глазах изумленных приятельниц мужчина нанес несчастной 14 ножевых ударов, после чего преспокойно ушел. Позже он сам придет в полицию и сообщит о содеянном, заявив, что причиной его зверского поступка стала ревность и обида, что супруга не хочет к нему возвращаться.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, 31-летняя Дина Махиянова работала в администрацию Белорецкого района, где возглавляла отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка. Ее бывший супруг – известный в районе фермер, который разводил свиней и овец элитной породы. Супруги воспитывали двоих детей 6 и 13 лет, однако, Алик постоянно ревновал жену и поднимал на нее руку. 3 месяца назад, не выдержав унижений и побоев, Дина собрала детей и ушла жить к родителям, чего мужчина стерпеть не смог.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению, - добавили в региональном Следственном комитете.