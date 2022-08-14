Бывший супруг Дины Махияновой занимался фермерским хозяйством Фото: vk.com

Вчера утром, 13 августа, Башкирию потрясло ужасное известие о трагической гибели молодой чиновницы Дины Махияновой. Женщина возглавляла отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка в администрации Белорецкого района республики. В беседе с «КП-Уфа» заместитель главы муниципалитета Иван Лавренов рассказал, как погибла чиновница.

– Ее убил бывший муж. В последние три месяца она жила у родителей. Вечером он ее подкараулил и убил. При том – достаточно жестоко – он нанес больше десяти ножевых ранений по всему телу. Они развелись из-за того, что он ее регулярно избивал. Дина 13 раз обращалась в полицию по поводу нанесения ей тяжких телесных повреждений и по поводу угроз убийством, – заявил чиновник.

Экс-супруг Махияновой сейчас задержан правоохранителями. Как сообщила «КП-Уфа» пресс-служба регионального Следственного комитета, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время с бывшим мужем погибшей чиновницы проводятся следственные действия, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«ЭТО БОЛЬШОЕ ГОРЕ»

Дине Махияновой через 10 дней женщине исполнилось бы 32 года, у нее осталось двое детей шести и девяти лет. Коллеги и вспоминают ее как очень искреннего и доброго человека.

– Это большое горе. Сложно подобрать слова, у нас весь коллектив в большом шоке. Позитивная и общительная, всегда поддерживала, все ее любили, ценили и уважали. Как сотрудник была очень грамотная и толковая. Второе высшее образование получала, – рассказал замглавы Белорецкого района.

У женщины остались двое детишек Фото: vk.com

Церемония прощания с Диной Махияновой состоялась сегодня в Белорецке на бульваре Воинов-Победителей, 60.

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