«Все лицо и голова были в синяках»: одногруппница Дины Махияновой, которую зарезал муж, рассказала о последних днях убитой чиновницы

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Супруг убитой 31-летней чиновницы из Белорецкого района Алик Махиянов числился на учете у правоохранительных органов как семейный дебошир. Такую характеристику дали мужчине в МВД по Башкирии за то, что он преследовал свою жену, бил ей окна в доме, регулярно избивал и угрожал расправой. По словам знакомых убитой, Дина скрывала ото всех свои проблемы, но часто появлялась с синяками на лице.

- Дина была моей одногруппницей по университету. Она не только работала, но и училась в аграрном университете по специальности ветеринария. Закончила второй курс. Светлая девушка такая, позитивный моторчик, очень детей любила, работала 24 часа в сутки. Последние разы как ее видела, все лицо и голова были в ссадинах и синяках. Спросила, что случилось - она сначала очень стеснялась, а потом рассказала, что это побои мужа. Что лучше терпеть, так ее заявления в полицию приняты не были, хотя писала и вызывала неоднократно, - рассказала одногруппница убитой, пожелавшая не называть свое имя.

Напомним, о жестоком убийстве молодой начальницы отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка в администрации Белорецкого района стало известно в ночь на 13 августа. Дина Махиянова возвращалась домой после празднования дня рождения подруги, но возле дома ее подкараулил бывший муж, с которым они расстались 3 месяца назад из-за рукоприкладства, и нанес ей 14 ножевых ранений. От кровопотери женщина скончалась на месте, а душегуб отправился в полицию, где чистосердечно во всем признался. Сейчас с мужчиной работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».