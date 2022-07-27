Появились первые фото с места, где сбили молодую уфимку с шестилетним сыном

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Появились первые фото с места ДТП, где насмерть сбили уфимку и ее шестилетнего сына.

Напомним, все произошло сегодня на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Молодая женщина с ребенком переходила дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила пешеходов. От полученных травм пешеходы скончались на месте.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Как передает корреспондент «Комсомолки», который находится на месте происшествия, сейчас тут работают экстренные службы – приехали скорая и ГИБДД. Автоинспекторы допрашивают водителя иномарки – по предварительной информации это женщина, и свидетелей аварии. Личности погибших в данный момент устанавливаются.

По словам свидетелей иномарка появилась на дороге совершенно неожиданно, поэтому у погибшей женщины не было возможности среагировать. Рассматривается версия, что водитель иномарки мог перепутать педали газа и тормоза.