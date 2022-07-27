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Происшествия27 июля 2022 10:23

Стала известна личность водителя Nissan Juke, который насмерть сбил маму и ребенка в Уфе

Машиной управляла 28-летняя уфимка
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Смертельную аварию, в которой погибла мама и ее сын в Уфе, устроила 28-летняя уфимка на «Nissan Juke».

Напомним, что страшное ДТП произошло днем 27 июля рядом с уфимским «Президент-отелем». По данным ГИБДД Башкирии, водитель на «Nissan Juke» прямо на пешеходном переходе сбил маму и ее 5-летнего сына. Пострадавшие погибли на месте.

«КП-Уфа» стало известно, что за рулем автомобиля находилась 28-летняя уфимка. Машину она приобрела в 2020 году, и за 2,5 года езды получила всего два штрафа – за превышение скорости и неправильную парковку. Девушка их своевременно оплатила.

Судя по расположению автомобиля, уфимка ехала в гору в сторону больницы №22 – автомобилисты обычно не набирают скорость на этом участке. При этом визуально на автомобиле нет никаких повреждений, что еще раз говорит о том, что иномарка двигалась с небольшой скоростью. Тем не менее, в аварии погибли сразу два человека. Сейчас во всех обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.