Отвлеклась на малыша и перепутала педали: в Уфе девушка на Nissan насмерть сбила женщину и ее пятилетнего сына

На место оперативно прибыли медики и сотрудники ГИБДД Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня в Уфе произошла трагедия, унесшая жизни 38-летней женщины и ее пятилетнего сына. ДТП случилось около 13.30 на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры, напротив гостиницы «Президент Отель». Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть.

На помощь к пострадавшим бросились очевидцы, сама водительница иномарки набирала номер скорой… Но было уже слишком поздно.

- Я ехала в такси. Сам момент аварии я не видела, мы уже проезжали мимо тел. Сначала я увидела женщину, лежащую на земле, а потом уже и мальчика. Они были все в крови и не двигались. Смерть наступила мгновенно… Это ужасное зрелище просто, - рассказала «Комсомолке» свидетельница аварии Лейла И.

Мать и ее сын погибли на месте ДТП Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ОТВЛЕКЛАСЬ НА МАЛЫША, ЧТОБЫ ПОКОРМИТЬ ЕГО

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, сюда выехал лично министр МВД Башкирии Роман Деев. Водителя авто уже допрашивают дорожные полицейские.

Обливаясь слезами, 28-летняя женщина рассказала, что вместе с ней в машине находился ее муж и новорожденный малыш. Грудничок заплакал, и уфимка отвлеклась от дороги, чтобы покормить его, поэтому и не сразу заметила пешеходов. А когда увидела прямо перед машиной женщину с ребенком, испугалась… и перепутала педали газа и тормоза.

- Она стояла на коленях возле тел и все повторяла: «Простите меня», - рассказывают очевидцы аварии.

Известно, что машину уфимка приобрела пару лет назад, и за это время получила всего 2 штрафа – за превышение скорости и неправильную парковку. По словам свидетелей, в момент аварии превышения скорости зафиксировано не было.

Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

- Обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей женщины и ее сына.

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