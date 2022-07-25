Чудом выживший пассажир из автобуса, где погибли 6 человек, рассказал об аварии в Благоварском районе Башкирии

Мужчина чудом отделался только ушибами. Фото: личный архив героя публикации и МЧС по РБ

Жуткое ДТП произошло сегодня утром на трассе в Благоварском районе Башкирии неподалеку от села Кашкалаши. Пассажирский автобус Ford Transit, следовавший по маршруту «Языково-Уфа», врезался в «КамАз», который двигался вдоль обочины, прикрывая рабочих, наносивших дорожную разметку. Итог аварии – 6 погибших и 13 пострадавших, четверо из которых находятся сейчас в реанимации в критическом состоянии.

«Комсомолке» удалось поговорить с одним из чудом выживших пассажиров, который ехал в этом автобусе, и узнать у него подробности аварии.

«ЛЮДИ СТОНАЛИ И ПРОСИЛИ О ПОМОЩИ»

42-летний житель Языково Шакир Д. ехал в Уфу на прием к стоматологу. По словам мужчины, автобус был переполненный – пришлось ехать стоя. Однако время уже поджимало, поэтому Шакир решил все же не ждать следующей маршрутке.

- Я ехал сзади стоя. Не сказать, что автобус ехал слишом быстро или обгонял кого-то. Стекла были тонированные, поэтому мы не видели, что впереди грузовик. Помню, автобус резко дернулся, все повалились на пол. Потом люди стали кричать, стонать, просить о помощи. Водитель сразу же вышел и стал вытаскивать раненых на улицу. Я сначала вызвал скорую помощь, а потом тоже стал помогать вытаскивать людей. Сам я не ушибся, только сильный испуг, шок был, конечно…, - рассказывает Шакир Д. – Потом уже стали останавливаться другие машины, приехала скорая и ГИБДД.

По словам мужчины, некоторые погибли сразу – на переднем сиденье сидели молодые парень и девушка. Их сильно зажало, и они были уже мертвы. Еще двое женщин долгое время подавали признаки жизни, хрипели и еле дышали.

- Если бы сразу вертолет прилетел, их, наверное, можно было бы еще спасти. Помощь шла слишком долго, - вздыхает Шакир Д.

По словам мужчины, только спустя какое-то время он осознал, что его спасение – настоящее чудо.

- Это как второй день рождения, очень, конечно, погибших жаль, а пострадавшим – скорейшего выздоровления, - признается выживший пассажир.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, сейчас на месте аварии работают экстренные службы, а также сотрудники следственного комитета и прокуратуры республики. 27-летний водитель дает показания и объясняет, почему он не увидел «КамАЗ» и допустил столкновение. По словам мужчины, дорожные рабочие не выставили никаких предупреждающих знаков. В свою очередь, местные жители утверждают, что ремонт дороги идет не первый день, и водитель должен был знать об этом.

- Организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - уточняют в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь, Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, отметив, что для одного района «шесть погибших сразу – многовато».

Что касается пострадавших, то их направили в центральные районные больницы в Чишмах и Языково, а также санавиацией переправили в Уфу. Четверо пациентов остаются в критически тяжелом состоянии – врачи пытаются стабилизировать их, чтобы потом переправить на вертолете в Уфу.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.