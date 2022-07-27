Водитель Nissan Juke насмерть сбила мать с 5-летним сыном в Уфе, когда кормила своего ребенка

фото: МВД РБ

В Уфе 28-летняя водитель Nissan Juke насмерть сбила мать с 5-летним сыном, когда отвлеклась на кормление своего ребенка, а затем перепутала педали газа и тормоза. Об этом сообщило региональное МВД.

Напомним, ДТП с летальным исходом случилось днем 27 июля на пересечении улиц Софью Перовской и Авроры. Девушка за рулем при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбила 38-летнюю мать с ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как добавили в МВД, на место происшествия прибыл министр внутренних дел Башкирии Роман Деев. Он координирует работу подразделений ведомства по установлению причин и обстоятельств трагедии.