Очевидец рассказала о первых секундах после смертельной аварии с Nissan Juke в Уфе

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Стали известные первые подробности жуткой аварии, произошедшей сегодня в Уфе на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Напомним, там Nissan Juke насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре» вместе со своим пятилетним сыном. Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» очевидица аварии, мать с ребенком погибли мгновенно.

- Я ехала в такси. Сам момент аварии я не видела, мы уже проезжали мимо тел. Сначала я увидела женщину, лежащую на земле, а потом уже и мальчика. Они были все в крови и не двигались. Смерть наступила мгновенно… Это ужасное зрелище просто, - рассказывает Лейла И.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. На место происшествия лично выехал глава МВД по Башкирии Роман Деев. Известно, что за рулем иномарки находилась молодая женщина, также в салоне был маленький ребенок. По предварительной информации, водитель отвлеклась на ребенка и перепутала педали газа и тормоза, из-за чего и произошел смертельный наезд.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.