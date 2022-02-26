«Уникальный башкирский стиль!»: урбанист Сергей Капков объяснил, как Уфа должна меняться к лучшему

Фото: ufacity.info

В последнее время в Уфе все чаще и чаще ведутся дискуссии о развитии в башкирской столице новых центров притяжения и культурно значимых общественных. Власти республики осознают необходимость в таких объектах и обещают, что их станет значительно больше уже в ближайшие годы. Примечательно, что многие из них будут реализованы к грядущему 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году.

Недавно издание «КоммерсантЪ-Башкортостан» организовало дискуссионное мероприятие, в котором приняли участие эксперты республики и страны в сфере городского планирования. Специалисты поделились своими мыслями и идеями насчет развития общественных пространств, а также обсудили то, как изменится Уфа уже совсем скоро.

Руководитель «Московского центра урбанистики» Сергей Капков отметил необходимость обустройства в Уфе полноценной пешеходной улицы. По словам специалиста, наиболее оптимальным вариантом в этом вопросе может быть выбор улицы Октябрьской революции.

– Здесь более 40 памятников архитектуры, а также символов старой Уфы, что очень важно, их в городе уже не так много, и потому стоит задача их сохранить. Нужно их полностью отремонтировать, наполнить жизнью, сделать политику первых этажей, – заявил эксперт.

Капков считает, что архитектура – это «часть культурной политики», и если власти и граждане не будут уделять ей должного внимания ей, то это вопрос времени, когда культурно-исторические объекты начнут рушиться и гореть. Беспечное отношение к объектам культурного наследия, как считает специалист, способно лишить Уфу уникальную архитектуры.

НОВЫЕ МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ

Советник главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова сообщила, что реконструкция улицы Октябрьской революции начнется уже эти летом.

Чиновник также рассказала об объектах, которые появятся в башкирской столице к юбилею города. По ее словам, в программе по обновлению Уфы для каждого района города предусмотрены проекты, основанные на их уникальных особенностях, проблемах и задачах.

– Например, в Инорсе, помимо благоустройства озера Теплого и общественного пространства, появится гребной канал, на котором, как предполагается, будет проходить международные и российские соревнования. В Деме будет преобразован центральный парк. В Затоне планируется реализовать ряд социальных объектов, в их числе Центр фехтования и крупный госпиталь, – поведала Сарапулова.

Улицу Октябрьской революции к 2024 году планируют сделать пешеходной Фото: Рустем АХУНОВ

УСПЕТЬ К 2024 ГОДУ

Сергей Капков отметил необходимость сохранения и развития архитектурного разнообразия Уфы.

– Уфа обладает каркасом для архитектурного развития. Уникальные здания возле реки Белой и озеленение территории вокруг театров и республиканской администрации. Все необходимо связать в одну сеть пешеходных, велосипедных и транспортных маршрутов. Это нужно успеть к 2024 году. Уфа – великий город, еще архитекторы прошлого создали и запрограммировали здесь уникальный уклад жизни, который для нового поколения необходимо сделать более комфортным, – подчеркнул эксперт.

Как заметил глава Башкультнаследия Олег Полстовалов для того, чтобы все мероприятия по обновлению Уфы были завершены к 2024 году, работы по строительству и реконструкции должны активно проводиться уже сейчас.

– Те темпы, что сейчас связаны с восстановлением памятников – неудовлетворительны. Дело в том, до сих пор существует ряд имущественных вопросов, которые быстро не решаются. В частности, разработка объектов и проведение историко-культурной экспертизы – это длительные и дорогостоящие процессы, – пояснил чиновник.

Руководитель ведомства также поведал о том, как проходит в настоящее время расселение ветхого аварийного жилья на улице Октябрьской революции.

– Здесь расположено порядка 67 памятников архитектуры. Уже освобождено 10 объектов. Идет работа по переводу помещения в разряд нежилого. Город готовится к приватизации этих объектов. Надеюсь, это будут ответственные и эффективные собственники, которые восстановят здания, – заявил глава ведомства.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ УКРАСЯТ ГОРОД

Недавно мэрия Уфы заявила, что уже этим летом в городе появятся платные парковочные зоны. По мнению депутата городского совета башкирской столицы Александра Дегтева, их появление ощутимо украсит облик города.

– Это решение может сделать инвестиционно привлекательными строительство многоуровневых парковок. Также, возможно, повысится пропускная способность дорог и получится вернуться к вопросу об их сужении. Освободившиеся пространства можно будет использовать для высаживания деревьев, а также создания того же самого креативного кластера. Ведь платные парковочные зоны скорее всего вынудят бизнесменов покинуть территорию, и арендная ставка, в связи с этим, понизится, – пояснил Дегтев.

Евразийская библиотека – один из проектов к юбилею Уфы Фото: glavarb.ru

БОЛЬШЕ УНИКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

По мнению Сергея Капкова, в развитии городских пространств Уфы властям не стоит ориентироваться на другие города. Эксперт считает, что башкирская столица теряет свой основанный на этнике и истории уникальный (наравне с Москвой и Казанью) архитектурный стиль.

Также руководитель «Московского центра урбанистики» не совсем лестно отозвался о проекте Евразийской библиотеки, которую так же хотят построить к 450-летию башкирской столицы.

– Вы поймите, что после юбилея Уфы символом города станет гигантская юрта. Будет ли она визуально вписан в ландшафт – большой вопрос, – отметил Капков.

Уфа, по мнению эксперта, должна сохранить уникальный башкирский стиль и почерк. Копировать Москву, Нижний Новгород и Казань, считает специалист, стоит, но лишь в управленческих решениях, выделении средств, расстановке приоритетов и административных формах той или иной деятельности.

Того же мнения придерживается и Олег Полстовалов. Город, по его мнению, заполонили однотипные высотки.

– Мы же можем строить то, что будет памятником через много-много лет. Задумайтесь, что из построенного сегодня может стать объектом культурного наследия спустя 40 лет. К сожалению, сейчас, согласно принципу «максимизация прибыли при минимизации затрат» возводятся лишь одноликие постройки, – отметил чиновник.