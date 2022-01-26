Фото: glavarb.ru

Уже через два года Уфа отметит свой 450-летний юбилей, в связи с этим аккурат к знаменательной дате власти Башкирии планируют реализовать ряд проектов. Несколько месяцев назад глава региона даже утвердил перечень объектов, которые в Уфе планируется построить, реконструировать и благоустроить к 2024 году.

Одним из таких проектов является благоустройства набережной озера Теплого и бульвара Баландина в Инорсе. Недавно руководитель региона Радий Хабиров встретился с жителями микрорайона и обсудил с ними будущее нового центра притяжения.

Мероприятие посетила и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства уфимской мэрии Ольга Сарапулова. По ее словам, проект благоустройства будет реализован в два этапа. Первый, который планируют завершить уже в этом году, предполагает обновление участков бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого, а также берега водоема в районе между домами 7/3 и 13/8 по улице Мушникова.

Второй этап планируется реализовать в следующем году. В его рамках будет обустроена береговая зона Теплого, и также территория вдоль бульвара Баландина. Власти обещают создать всесезонную инфраструктуру для отдыха уфимцев. Будут сооружены велодорожки, трасса для лыжников, прогулочные зоны, спортивные и детские площадки. К слову, все объекты будут оборудованы таким образом, при котором они будут доступны и людям с ограниченными возможностями.

В рамках проекта чиновники планируют создать условия и для активного отдыха детей и подростков. Будут сооружены скейт-парк, футбольное поле и амфитеатр. Также для уфимцев обустроят бесплатный пляж.

В общей сложности на проект будет выделен 191,8 миллиона рублей. Большая часть данной суммы (178,6 миллионов) – федеральные средства.

Местные жители поделились своими идеями по поводу развития Инорса Фото: glavarb.ru

КОМПЛЕКС ГРЕБНОГО СЛАЛОМА

Еще рядом с озером власти Башкирии планируют построить комплекс сооружений для гребного слалома. Возводить спортивный объект планируют уже в этом году, бюджет проекта составит 396,1 миллионов рублей.

На встрече Хабирова с местными жителями присутствовали спортсмены и тренеры республиканской Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Они с воодушевлением восприняли новость о создании объекта и отметили, что подобный комплекс будет востребован для тренировки команд и проведения состязаний.

Прошедшим летом уроженка Башкирии Алсу Миназова приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Девушка выступила в составе сборной России по гребному слалому. Спортсменка поделилась с «Комсомолкой», что готовиться к международным соревнованиям ей приходилось за пределами республики, так как, по ее словам, в стране нет слаломного канала международного уровня, где спортсмены могли бы тренироваться круглогодично.

Завершить строительство комплекса для гребного слалома планируется в 2023 году. Возможно, спортсмены-слаломисты из Башкирии наконец получат возможность полноценно готовиться к соревнования, в том числе и международного уровня, в родных краях.

Озеро Теплое планируется сделать новым центром притяжения горожан Фото: glavarb.ru

СОХРАНИТЬ ЭКОСИСТЕМУ

В ходе мероприятия также высказали свои предложения о развитии Инорса и местные жители. Многие отметили необходимость сохранить экосистему Теплого и оставить нетронутой зеленую зону вокруг озера.

Глава республики пообещал, что водоем вычистят от мусора. Также на территории будут вырублены все сухие и старые деревья. Вместо них посадят новые крупномеры.

На встрече с местными жителями Хабиров отметил важность создания в Инорсе комфортного места притяжения горожан, в котором будет сохранен баланс объектов социальной инфраструктуры и коммерческого назначения.

Власти планируют сохранить экосистему озера Фото: glavarb.ru

ВАЖНОСТЬ ДИАЛОГА

Руководитель республики также заявил, что социальные объектов обновляться и создаваться во всех районах башкирской столицы. По словам Хабирова, планируется каждый «год приводить в порядок парковые территории Уфы».

– Для этого продолжим общение с жителями и обязательно будем учитывать их интересы. Направления, которые связаны с благоустройством придомовых территорий, парков, скверов, вообще нельзя развивать без учета мнения жителей, потому что тогда это просто бессмысленно, – подчеркнул глава Башкирии.

Кстати, в перечне проектов, приуроченных к празднованию 450-летнего юбилея Уфы, по какой-то причине не нашлось тех, которые до сих пор не реализованы и окончательная дата завершения которых так и не определена. В связи с этим «Комсомолка» представила подборку объектов, которых властям республики стоило бы достроить или реконструировать к 2024 году.