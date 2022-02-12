Фото: Анастасия Варданян

Внедрить платные парковки в Уфе власти планируют уже давно. Однако долгое время из-за нюансов в законодательстве это сделать было невозможно. У местной исполнительной власти не было доступа к базе владельцев автомобилей, и потому они не могли определять водителей, которые нарушили правила парковки, и подвергать их штрафам.

К февралю 2020 года у чиновников такие возможности появились. 11 февраля, власти Уфы рассказали, когда и где в башкирской столице появятся платные парковочные зоны.

Согласно данным мэрии, в Уфе официально зарегистрировано более полумиллиона автомобилей. По мнению сотрудников администрации, этот факт, а также слишком большая протяженность города, отсутствие альтернативных высокоскоростных способов передвижения, мостов и развязок увеличивают время нахождения уфимцев в пути.

– Уже сейчас жители города проводят четверть своего времени в дороге. Эксперты считают, что введение платных парковок позволит значительно разгрузить улицы от автомобилей и навести порядок, – заявил в начале брифинга начальник пресс-службы мэрии Талгат Зайнуллин.

КОГДА В УФЕ ПОЯВЯТСЯ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

Начальник управления транспорта и связи городской администрации Олег Хмарин заявил, что в зоне ограниченной улицами Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айская и Воровского на первом этапе проекта будет реализовано 3700 парковочных мест. На втором планируется увеличение их количества до 5500.

– Анализируя опыт других городов, мы пришли к пониманию, как правильно и комфортно реализовать данный проект у нас. Перед нами была поставлена задача – сделать платные парковки к 1 июня этого года, – сообщил Хмарин.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА В УФЕ?

Чиновник отметил, что в реализации проекта власти стремятся сделать так, чтобы 20-25% платных парковочных мест всегда было свободно.

– Количество свободных мест будет регулироваться тарифом. Пока выходим на стоимость 40 рублей в час. Но эта сумма будет меняться, поскольку трудно выставить постоянную стоимость тарифа. В перспективе мы планируем ввести динамический тариф – автоматическую систему, которая в режиме реального времени будет выставлять стоимость парковки в зависимости от спроса, – рассказал начальник управления транспорта.

Кстати, оплатить платную парковку в Уфе можно будет с помощью мобильного приложения, СМС-сообщения, банковских сервисов и наличными. Представитель администрации заверил, что полученные деньги пойдут на развитие общественного транспорта и инфраструктуры, а также на благоустройство территорий.

Отдельно Хмарин подчеркнул, что с 21.00 до 7.00 воспользоваться парковкой можно будет абсолютно бесплатно. Также, не платя ни копейки, можно будет припарковаться в выходные и праздничные дни.

Оплатить парковку можно будет разными способами Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

Власти Уфы предполагают, что, после появления платных парковок в Уфе, все дворы в округе тут же заполнятся автомобилями. Олег Хмарин рассказал, как чиновники планируют решать эту проблему.

– Благо, у нас многие дворы в центре закрыты шлагбаумами. Но все же мы хотим разработать единый алгоритм их установки – это из условий внедрения платных парковок, – заявил представитель администрации.

Система платных парковок, как отметил Олег Хмарин, не может работать в полной мере, если со стороны властей не осуществляется контроль за оплатой парковочного места.

– В нашем проекте предусматривается работа специальных автомобилей, оснащенных камерами фото- и видеофиксации, а также штат контролеров с планшетами. С помощью них мы планируем отслеживать нарушения, – пояснил чиновник.

Отслеживать нарушителей парковки будут специальные контролеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ В УФЕ?

Начальник управления транспорта мэрии Уфы также добавил, что введение платной парковки наполнит городские улицы новыми функциями.

– Мы разрабатываем новые проекты по организации безопасного дорожного движения. Рассматривается возможность сужения полос движения. Это позволит реализовать велосипедные дорожки. Наша цель – создать более комфортную среду не только для автомобилистов, но и для пешеходов, – заверил Хмарин.

Организованная платная парковка в Уфе, как считает представитель мэрии, позволяет сократить количество пробок на дорогах, а также улучшить работу общественного транспорта и сделать его более предпочтительным для горожан.

– Стимулирование использования общественного транспорта и сокращение использования личных авто способно снизить количество загрязняющих выхлопов в атмосферу. Поэтому внедрение платных парковок в том числе благотворно повлияет и на экологию, – отметил чиновник.