В Башкирии вынесли приговор убийцам столетнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова

Ивана Несмеянова убийцы связали и жестоко пытали

В Башкирии суд вынес приговор убийцам столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, с которым жестоко расправились из-за 2,4 млн рублей. 34-летнего жителя Челябинской области Юрия Никитина и 42-летнего жителя Кигинского района Виктора Валавина признали виновными в разбое и убийстве беспомощного старика с особой жесткостью и приговорили к внушительным срокам в колонии строгого режима, а также обязали выплатить в совокупности 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба родственникам убитого ветерана.

СВЯЗАЛИ И ПЫТАЛИ, ТРЕБУЯ ДЕНЬГИ

Напомним, эта потрясшая своей бесчеловечностью и жесткостью история произошла еще в июле 2020 года в селе Леуза Кигинского района. Тело ветерана Великой Отечественной войны с проломленной головой обнаружила в его же доме зашедшая в гости соседка. Повсюду были следы крови и жуткий беспорядок, ведь преступники перевернули весь дом в поисках денег. На месте преступления работали

Иван Несмеянов часто приходил в местную школу, чтобы рассказать о военных годах ученикам

лучшие следователи, также в Леузу лично выехал глава МВД по Башкирии Роман Деев.

Убийц ветерана искали почти два месяца. Сельчане не могли поверить, что кто-то из местных мог расправиться с беспомощным полуслепым ветераном. Однако сыщики все же вышли на след убийц – ими оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые постарались не оставить следов на месте преступления, а после залегли на дно.

Как выяснили следователи, Юрий Никитин и Виктор Валавин прознали, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег и решили ограбить его. Дождавшись ночи, мужчины проникли в дом Ивана Несмеянова, связали и жестоко избили его и, угрожая ножом, заставили признаться, где лежат деньги. Забрав награбленное, злодеи поспешили скрыться, оставив несчастного умирать в луже собственной крови. Всего Никитин и Валавин похитили 2,4 млн рублей, которые поделили пополам.

Убийц ветерана следователи и оперативники искали почти 2 месяца. Фото: Следком РБ

- Благодаря грамотно выработанной тактике допроса, под тяжестью собранных доказательств подсудимый Валавин сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник Никитин вину в предъявленном обвинении не признал. Во время судебного рассмотрения дела свою позицию относительно предъявленного обвинения подсудимые не изменили, - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета. - Также Валавин признан виновным в незаконном хранении и перевозке пороха общей массой более 300 грамм, который был обнаружен и изъят в сарае у его знакомого.

В итоге по решению суда Никитина приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщник Валавин получил 10 лет «строгача», вот только в следственном управлении не согласились с таким мягким приговором и теперь готовятся его обжаловать. Также осужденные будут обязаны выплатить родственникам своей жертвы компенсацию морального ущерба - с Никитина - 1,5 миллиона рублей, а с Валавина - 500 тысяч рублей.

- Приговор не вступил в законную силу, - добавили в пресс-службе ведомства.