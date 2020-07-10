«Связали руки и ноги и ударили по голове»: подробности жесткого убийства столетнего ветерана в Башкирии

Стали известны подробности жестокого убийства столетнего ветерана в селе Леуза Кигинского района, чье тело обнаружили в его доме накануне соседи. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», Ивана Несмеянова оглушили тяжелым предметом по голове и связали по рукам и ногам. А после злоумышленник (пока неизвестно – действовал он в одиночку или группой) забрал ценности из дома и, добив пенсионера ломом по голове, скрылся. От полученной травмы головы и кровопотери Иван Несмеянов скончался. Сейчас на месте происшествия работают следователи по особо важным делам, криминалисты, также в Леузу выехал лично глава МВД по Башкирии Роман Деев.

- Повсюду были следы крови - даже на полу и ручках двери. А также валялась разбитая бутылка из-под шампанского и сигаретные окурки. Также с места преступления была изъята резинка, которой перетягивают купюры. Медали и наградные листки ветерана все были целые, - рассказал собеседник "Комсомолки".

Фотография сделана в годы военной службы Ивана Несмеянова

ТЕЛО ОБНАРУЖИЛА СОСЕДКА

Напомним, что впервые о преступлении стало известно накануне вечером: глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко рассказала, что в собственном частном доме было обнаружено тело 100-летнего ветерана ВОВ, Ивана Николаевича Несмеянова. Первыми забеспокоились соседи – несмотря на свой почтенный возраст, а также проблемы со зрением и ходунки, пенсионер был бодр и телом, и духом – жил один и даже умудрялся справляться по хозяйству. Изредка к нему заглядывал социальный работник, да и то пенсионер от его помощи отказывался. А когда Иван Несмеянов так за весь день не появился на улице, соседи забили тревогу.

Иван Несмеянов часто приходил в местную школу, чтобы рассказать о военных годах ученикам

- Тело обнаружила соседка, которая проживает в двух домах от дома Ивана Николаевича. Они хорошо общались, соседка за ним присматривала. Когда тот перестал выходить на улицу, она решила заглянуть в дом – может, человеку плохо стало. Увидела тело со связанными руками и пробитой головой и сразу же вызвала полицию, - рассказал источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией.

ПРИЧИНУ СМЕРТИ ОПРЕДЕЛИТ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗА

Все обстоятельства преступления сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Назначена судмедэкспертиза по установлению причины смерти ветерана (напомним, его ударили по голове тяжелым предметом), а также, сколько прошло времени с момента смерти (поможет установить, когда именно произошло нападение). Также следователи и полицейские выясняют, что именно было похищено из дома ветерана, а также действовал ли злоумышленник в одиночку или группой. Местные жители, в свою очередь, выдвигают гипотезу, что преступник мог позариться на награды и медали, тем более что в соседнем селе несколько лет назад уже происходило подобное преступление.

Несмотря на почтенный возраст, Иван Несмеянов обладал хорошей памятью и чувством юмора

- По факту разбойного нападения и убийства следователи возбудили уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов, сотрудников МВД республики, возглавляемая заместителем руководителя следственного управления республики. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к его совершению, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

- На место выехала оперативная группа в главе с руководителем управления уголовного розыска МВД Башкирии. Для координации работы по раскрытию преступления в Кигинский район выехал министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, - добавили в пресс-службе республиканского МВД.

В Леузе ветеран прожил всю свою жизнь

Иван Несмеянов – не только в родной Леузе, но и во всем Кигинском районе личность легендарная. Воевал с японскими милитаристами на Забайкальском фронте, участвовал в знаменитой Маньчжурской операции в августе 1945 года, вернулся в родную Башкирию и обзавелся семьей. Жена Мария Несмеянова всю жизнь проработала медсестрой: они прожили с мужем душа в душу много лет, но в 1993 году, в возрасте 67 лет, женщина скончалась. После ее смерти Иван Несмеянов остался жить один, работал в страховой компании.

Иван Несмеянов вместе с любимой женой

Его дочери – Надежда и Любовь – пошли по стопам матери и тоже стали врачами. Сейчас обе женщины вместе со своими семьями живут в Челябинске, но регулярно приезжали проведать отца, привозили в гости внуков и правнуков. Как рассказывают соседи, в последний раз ветерана навещала младшая дочь 2 июля и пообещала, что снова скоро приедет.

«У НЕГО БЫЛО СТРЕМЛЕНИЕ ЖИТЬ»

Иван Несмеянов часто приходил на могилку жены, которая умерла в 1997 году

- Село гордилось знаменитым фронтовиком. Он обладал феноменальной памятью. На своем 100-летнем юбилее прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова «Ледовое побоище». У Ивана Николаевича было стремление жить. К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что помнят, уважают, гордятся... – рассказывает краевед Леузы Любовь Козлова. - Жизненное кредо у него было: жить в холодке и голодке, не переедать и не перегреваться.

На столетний юбилей Ивана Несмеянова собрались администрация района и ветераны МВД

12 ноября 2019 года в честь столетнего юбилея знаменитого ветерана в селе даже устроили настоящий праздник. Поздравлял юбиляра лично глава администрации района, который вручил поздравительное письмо и памятный подарок от президента России, министра обороны, военных комиссаров и полковников Башкирии.

- Какой страшный конец для человека, прожившего столь долгую и непростую жизнь... Надя и все родные вашего отца, примите самые искренние слова соболезнования. А ещё очень трудно поверить, что такое происходит в нашей Леузе, той самой Леузе, в которой наше послевоенное поколение жило с открытыми дверями, без замков и запоров. Очень хочется верить, что нелюди, сотворившее такое, получат своё по полной! – не могут сдержать своих эмоций сельчане.

- Люба, Надежда, соболезнования вам. Как можно было, беззащитный дедушка! Прошел войну, и вот так, в своем же доме. Какое зверье, какая подлость! Изверги, нелюди! Интеллигентнейший и образованнейший человек был. Жить хотел. Дядя Ваня, мы вас любим. Вечная память, - скорбит знакомая Ивана Несмеянова Валентина Р.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным Ивана Николаевича Несмеянова и следит за развитием событий.