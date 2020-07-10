2020-07-10T08:05:08+03:00
Происшествия

Министр внутренних дел Башкирии лично выехал на место убийства 100-летнего ветерана ВОВ

Сейчас там уже работает криминалистическая лаборатория
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Иван Несмеянов отметил вековой юбилей в ноябреИван Несмеянов отметил вековой юбилей в ноябре
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Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев лично выехал в село Леуза Кигинского района, где был убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. Руководитель силового ведомства будет координировать работу по раскрытию преступления. В село также была направлена следственно-оперативная группа с начальником угрозыска МВД, передвижная криминалистическая лаборатория.

Тем временем следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство, сопряженное с разбоем». Расследование находится на контроле главы СК РБ Дениса Чернятьева.

Напомним, об убийстве 100-летнего ветерана ВОВ стало известно накануне, 9 июля. О трагедии сообщила глава Кигинского района Зухра Гордиенко. Известно, что Ивана Несмеянова нашли мертвым соседи. Они забили тревогу, когда дедушка перестал выходить на связь. По предварительной версии, неизвестный расправились с ним во время ограбления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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