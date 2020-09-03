Убийцами 100-летнего ветерана в Башкирии оказались друзья-бывшие ФСИНовцы

Иван Несмеянов проснулся в момент ограбления и был убит

Спустя почти два месяца правоохранителям удалось раскрыть жесткое преступление, которое произошло в селе Леуза Кигинского района Башкирии. Здесь, 9 июля, в собственном доме был найден мертвым 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. Над ним жестко расправились неизвестные, а затем… забрали пакет с деньгами и скрылись. Напоследок они ударили его ломом, чтобы добить.

БЫВШИЕ СИЛОВИКИ, ВДОВЕСОК – ДЕСАНТНИК

За информацию об убийцах в МВД даже обещали выплатить полмиллиона рублей. Однако линия так и молчала – злодеи как в воду канули. Но в начале сентября зацепка все же появилась, и 1 сентября предполагаемые преступники были задержаны. Ими оказались друзья 41-летний Виктор В. И 32-летний Юрий Н. Первый проживал в селе Леуза, второй – в городе Бакал Челябинской области. Оба они являются бывшими сотрудниками ФСИН.

По предварительным данным, Юрий гостил у Виктора, когда у них созрел план – убить ветерана и похитить его деньги, отложенные с пенсии. Разбойники ворвались в дом к пенсионеру ночью с 8 на 9 июля.

Друзья отправились убивать ветерана ночью, надеясь, что он спит

- Да, к сожалению, одним из них оказался наш односельчанин, - рассказали «КП» в сельсовете. – Все село в шоке, мы такого не ожидали. Вообще не ожидали, что это кто-то из наших. Обычный человек, ничем не отличался от других, семья, двое дочерей, служил в ВДВ.

Для своих близких Никитин тоже был примерным семьянином и трудягой. У мужчины тоже есть дети – дочь и сын. Последние три года проработал на добыче руды. Вероятно, устал.

ПРИПРЯТАЛИ ДЕНЬГИ В ЛЕСУ

По данным издания «LIFE», на друзей вышли случайно. Следователи стали допрашивать всех жителей села, ведь тот, кто жестко расправился с дедушкой, вероятно, находится в этом селе. Вызвали и Валавина, который утверждал, что ночью спал один у себя дома. Следующим вызвали на допрос Никитина. Друзья прошли полиграф, который сумели обмануть. Испугавшись, товарищи припрятали нажитое в лесу. Казалось бы все, подозрения сняты, полиграф обманут. Но нет. Дальше – активные следственные действия и выход на след преступников. Когда Никитин отрицал свою вину полностью, Валавин уже сознался. В данный момент они задержаны, а часть похищенного изъята. Вторая, вероятно, уже была потрачена.

В данный момент они задержаны, а часть похищенного изъята

НЕ ХОТЕЛИ УБИВАТЬ?

Когда преступники давали показания, сразу обозначили – убивать мы его не хотели. Но дедушка проснулся на шум. Злоумышленники стали его пытать, спрашивать, где деньги, связали его. Но даже когда ветеран сообщил, где лежит пакет с миллионом рублей, те не оставили его живым. Ударили по голове ломом и скрылись. Пожилой мужчина истек кровью и умер. Награды и медали были не тронуты.

Дом Несмеянова в ту ночь стал похож на место бойни из детективов – повсюду были следы крови, даже на полу и ручках двери. Рядом валялась разбитая бутылка из-под шампанского и сигаретные окурки. Также с места преступления была изъята резинка, которой перетягивают купюры.

Тело бойца нашла соседка. Несмотря на преклонный возраст и плохое зрение, Иван Несмеянов был в хорошей форме, здравом уме, вел хозяйство, каждый день выходил на улицу. А 9-го июля не появился. Тут-то соседка и решила проверить. Заглянула в дом, а там тело со связанными руками и пробитой головой.

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ СЕЛА

Село гордилось своим знаменитым фронтовиком. Он обладал феноменальной памятью. На своем 100-летнем юбилее прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова «Ледовое побоище». У Ивана Николаевича было стремление жить. К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что помнят, уважают, гордятся. Жизненное кредо у него было: жить в холодке и голодке, не переедать и не перегреваться.