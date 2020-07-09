«После смерти супруги жил один»: в Башкирии убили столетнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова из Кигинского района.

О жутком происшествии глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко рассказала в социальных сетях днем седьмого июля. Пока об истории известно не так много, но, по предварительной информации, гибель ветерана носит криминальный характер.

- Сообщаю страшную трагедию, погиб наш земляк, 100-летний ветеран ВОВ. На месте работает МВД. Подробности будут позже, предварительная версия гибели – убийство при ограблении, - сообщила глава района.

Известно, что Иван Николаевич жил в селе Леуза. Все сельчане, разумеется, гордились своим соседом, воевавшим с фашистами на Забайкальском фронте. Также красноармеец участвовал в знаменитой Маньчжурской операции в августе 1945 года. Столетний юбилей мужчина отметил 12 ноября 2019 года. Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран много читал, выходил на прогулки и часто приходил в местную школу, где общался с учениками.

- Иван Николаевич постоянно проживал один. После смерти супруги он никого не хотел видеть рядом. У него остались две дочери-пенсионерки, которые живут в Челябинске. Младшая была у папы второго июля, - сообщила местная жительница Любовь Козлова.

Соседка объяснила, что к ветерану был представлен социальный работник, помимо этого, за Иваном Николаевичем постоянно приглядывали соседи. Именно они забили тревогу, когда дедушка перестал выходить во двор своего дома.

- К нему постоянно приезжали земляки, с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что его помнят и уважают. У Ивана Николаевича было стремление жить, - добавила соседка погибшего ветерана.

Сейчас все обстоятельства страшной трагедии выясняют сотрудники МВД Башкирии.